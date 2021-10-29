內地菜價飆升　農業農村部：切實穩定市場價格，保障冬奧期間供應

內地近期蔬菜價格飆升，部分品種甚至貴過肉類。其中原因涉及災害性天氣、生產成本、疫情防控、拉閘限電等。

周五（29日），農業農村部下發通知指，要確保充足的應急蔬菜儲備，切實穩定市場和價格，保障秋冬季特別是元旦、春節和冬奧會期間蔬菜供應。



自九月下旬以來，內地菜價大幅飆升。（視覺中國）

通知指，要保障均衡供應。各地要按照提高自給能力和保障均衡供應能力相結合的原則，合理確定蔬菜品種結構、生產規模，特別是安排好冬春淡季的市場緊缺品種和上市檔期。冬奧會原材料備選供應基地，要強化責任落實和協作配合，進一步完善應急預案，嚴格落實安全管理、疫情防控等要求，確保冬奧會期間蔬菜產品穩定供應和質量安全可靠。

通知表示，要抓好防災減災。針對拉尼娜可能帶來的影響，要及早制定蔬菜生產防災減災應急預案，提早做好物資技術準備。北方蔬菜產區要提前加固蔬菜溫室大棚，搞好防寒保溫，減輕低溫雨雪大風天氣影響。南方蔬菜產區要提前落實清溝排水、病蟲防控、育苗防寒保溫等防災減災措施。

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通知稱，要加強指導服務。組織專家根據重大天氣變化和生產實際，及時制定發布秋冬蔬菜生產技術意見，指導農民因地因時落實田管措施。大力實施蔬菜「三品一標」（即是無公害農產品、綠色食品、有機農產品和農產品地理標志的統稱）提升行動，加快品種更新換代，推廣綠色防控替代化學防治、有機肥替代化肥，減少化學農藥和化肥用量，保障蔬菜質量安全，提高產品品質。

通知強調，要促進產銷銜接。加強蔬菜生產、流通、消費各環節的信息監測，及時發布相關信息，積極引導蔬菜種植戶、經營者合理安排生產和經營活動，穩定市場預期，確保蔬菜供應不斷檔、不脫銷。推動大中城市合理規劃布局蔬菜批發市場、農貿市場和社區菜店，增加零售網點，方便市民購買。