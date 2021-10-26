內地菜價飆升十多元一斤比肉貴　降溫降雨致採收難收購成本大增

內地近來綠葉蔬菜價格飆升，從原來只要數元（人民幣．下同）漲價至十多元以上，部分品種甚至比肉類更貴。

內地傳媒報道，全國蔬菜價格變化，主要與近期多地降溫降雨有關。



陝西西安的一個街市，菜檔售賣的菠菜一斤要11元，油麥菜也要9元。超市的價格更貴，菠菜要13元。不少受訪的市民感嘆，「肉才十幾元，菜價已經趕超肉價了。」對於綠葉蔬菜價格高居不下，當地一間農副產品物流公司辦公室主任認為是產量低、運輸成本高、無法下地採摘等因素影響，背後最根本就是今年持續的陰雨天氣。同時，由於未來一段時間仍會有陰雨天氣，因此情況還會持續一段時間。

農業農村部相關人士亦表示，進入9月後，寒潮和持續降雨天氣對全國主要蔬菜產區造成一定影響，蔬菜供需偏緊，秋冬季蔬菜價格創下歷年來新高。

按照往年採收情況，隨著天氣轉涼，山東壽光、河北張家口等北方蔬菜主產區逐漸進入收尾期，產量有所減少。隨著各地地產蔬菜和南方產地蔬菜批量上市，加上運輸保鮮費用降低，全國蔬菜均價通常呈小幅下行趨勢。

正常來說，現時通常會是蔬菜均價呈小幅下行趨勢。（視覺中國）

但自9月下旬以來，北方大範圍連續降雨並迅速降溫，導致山東、山西、河北、內蒙古等北方蔬菜產區多地出現菜田受淹現像，蔬菜採收困難，收購成本大幅增加。

報道並提到，網上傳言指菜價貴是「全球物資短缺」，但兩者關係不大，是與天氣變化和不同產區產期銜接有關。事實上，農業農村部的「農產品批發價格200指數」為124.92、「菜籃子產品價格指數」是127.66，、「糧油產品價格指數」是108.6，以全年的角度來看，上述指數目前均未處在最高位。