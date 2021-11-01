廣西公職人員「自曝」跟領導一起嫖娼　官方調查：內容非本人所發

10月29日，一段廣西「興寧區財政局的辦公室主任楊某某」的「自述」在內地網絡流傳，在該段微信「自述」中，楊某某自稱是「三觀不正的衣冠禽獸」，不僅亂搞男女關係，還與領導一起嫖娼，為領導「站崗」望風，引發網絡熱議。據內媒報道，該段「自述」疑似為楊某某前女友所發。



據了解，南寧市興寧區紀委已介入調查。經初步核實，楊某某未婚、非中共黨員，網上內容非楊某某所發。楊某某也已報警，公安機關已受理。



10月29日，開頭為「我，楊某某，興甯區財政局的辦公室主任，在這裡誠懇地道歉，深刻地檢討，我就是一個三觀不正的衣冠禽獸」的自述在各大微信群中傳播開來。

該段自述以第一人稱的口吻寫道，「我出軌、嫖娼、亂搞男女關係……可是大家都這麼做，也沒抓……」，更提到「我是黨組織裡的垃圾，我不配當黨員。我不僅跟著領導喝高檔酒、吃昂貴飯，大行享樂主義和奢靡之風，無視中央八項規定，還和領導一起去嫖娼，幫領導站崗看守望風。」並有兩段影片和錄音一起流傳。

流傳的錄音裡，有一位疑似楊某某的男子在與一女子交談時提到，「我們那幫領導天天去嫖娼，有人抓他們嗎？我跟領導一起去嫖過娼，給他們把門，萬一有人來查怎麼辦」而在另外一份網傳視頻中，則有楊某某與多為女子的曖昧聊天紀錄。

據內地媒體報道，有知情人爆料稱，「楊某某自述，是楊某某前女友所發」，該人士稱「兩人已分手，但女方表示，這種男人就該得到制裁。」

10月29日，興寧區財政局在其官方網站上發佈了情況說明，稱「我局下屬事業單位工作人員楊某某因個人感情糾紛問題引發網路關注，我局高度重視，正在調查核實。」該聲明直接承認楊某某的身份，並表示正在對此事進行核實。

同日，南寧市興甯區紀委監委則提到已成立調查組，經初步核實，楊某某未婚、非中共黨員，網上內容非楊某某所發。其本人已報警，公安機關已受理。目前，相關情況正在進一步調查核實中。