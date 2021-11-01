內地疫情｜累計15宗確診　甘肅天水衛健委及市疾控中心主任遭免職

內地再爆發本土疫情，據國家衛健委，昨日（10月31日）新增本土確診病例59宗，本土無症狀感染者7宗。

今日（11月1日），據甘肅天水市委組織部網站消息，經市委常委會會議研究，決定免去陳克孝天水市衛生健康委員會黨組書記、主任，中共天水市委衛生健康工委書記（兼）職務；免去吳毅中天水市疾病預防控制中心主任職務。



天水市衛生健康委員會主任陳克孝遭免職。（天水在線）

據甘肅省衛健委通報，10月31日甘肅省新增確診病例10宗，其中蘭州市5宗、天水市5宗。自10月18日甘肅省本輪疫情出現第1宗核酸檢測陽性人員以來，截至10月31日24時，共有確診病例105宗（蘭州市68宗、張掖市15宗、天水市15宗、嘉峪關市5宗、隴南市2宗）。

新華社早前報道指，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭10月28日至30日到蘭州市、天水市調研指導疫情防控工作。孫春蘭表示，要迅速採取果斷措施，持續抓好部署任務的落實，力爭盡快控制疫情，又指要認真排查疫情跨區域傳播的漏洞。

孫春蘭指出，當前全國疫情仍然複雜嚴峻，要始終堅持「外防輸入、內防反彈」的總策略，壓實「四方責任」、落實「四早」要求，防止疫情規模性輸入和反彈。要認真排查疫情跨區域傳播的漏洞，總結汲取教訓，完善核酸檢測、信息共享、區域協查等防控機制，避免防控出現盲區、漏管失控。

據內媒《北京日報》報道，在兩周的時間內，內地報告新增本土陽性病例已超過400宗，其中「旅行團傳播鏈」共造成12省區市370宗陽性個案。

在「旅行團傳播鏈」方面，陽性感染者的軌跡或基因測序與內蒙古、甘肅等地有直接或間接關聯，波及陝西、寧夏、內蒙古、北京、甘肅、湖南、貴州、河北、湖北、青海、四川、山東等省區市。