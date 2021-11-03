北京疫情｜累計39宗個案均涉旅行團傳播鏈　有人邀友打牌播毒

內地再爆發本土疫情，北京2日（周二）新增9宗本土確診病例，均住昌平區，其中包含一家五口。北京疫情引發廣泛關注，本文將為大家疏理北京的情況。



據《新京報》報道，10月19日，北京結束了連續多天無新增本土病例的歷史。本輪疫情發生以來，截至11月2日24時，北京累計感染者39宗，其中38宗為確診病例，1宗為無症狀感染者。

感染者分布在昌平、海淀、豐台三個區，其中昌平區累計感染者34宗，佔感染者數量近9成。截至目前，北京共有1個高風險地區、2個中風險地區，均在昌平區。

昌平區北七家鎮宏福苑社區10月23日由中風險地區調整為高風險地區。小區周邊商舖停業，嚴控人員出入。（中新社）

北京本次疫情主要呈現三條傳播鏈，均為西北地區疫情傳播鏈的分支。感染者均直接或間接與內蒙古旅遊相關，自行用藥、邀友打牌則成為傳播鏈延長的重要因素。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火10月25日表示，本次京外關聯疫情已涉及2個自駕遊旅行團。其中一個5人旅行團返京後沒有及時報告，途中已有人員出現症狀，返京後多次去藥店買退燒藥、感冒藥等，且先後兩次組織8人在家打麻將，在京涉及場所多樣，人員聚集度高，封控和管控區域涉及居住地點、商場、銀行、早市、醫院等。

10月24日，在北京豐台區恒富中街，疫情防控工作人員為居家隔離觀察的居民送快遞。（中新社）

426宗陽性個案涉「旅行團傳播鏈」

據《北京日報》統計，自10月17日西安報告2宗陽性病例以來，十幾天的時間裡，全國累計報告新增本土陽性病例超500宗，涉及17個省市區；其中「旅行團傳播鏈」共造成13個省市區426宗陽性感染者。

在「旅行團傳播鏈」方面，陽性感染者的軌跡或基因測序與內蒙古、甘肅等地有直接或間接關聯，波及陝西、寧夏、內蒙古、北京、甘肅、湖南、貴州、河北、湖北、青海、四川、重慶、山東等省區市。