傳常州市民擠滿超市搶購物資　官方發聲籲不必過於緊張

商務部日前印發《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》，引起內地民眾關注，而在周三（3日）新增3宗新冠肺炎本土病例的江蘇常州市，有網民爆料稱，當地一些大型超市出現民眾排隊搶購生活物資的情況，有超市最高峰時排隊結賬要等待近2個小時，線上平台的蔬菜肉類也幾乎售罄。對此，當地商務局負責人發聲就事件解畫，並呼籲市民不必過於緊張。



據網傳照片顯示，搶購生活物資的民眾把天寧區某大型超市擠得水洩不通，結賬處排起了長龍，有市民推車內堆滿了麵條、蔬菜以及食用油。有超市工作人員表示，搶購生活物資的市民一大早便湧入，購買最多的貨品主要是米、面、油，除此之外其他生活物資均供應充足。而最高峰時，店內需要等近2個小時才可結賬，而目前他們已經停止網上訂單，因自周三凌晨就不斷有市民網上下單購物，訂單已經排到周四（4日）。

天寧區另一間大型超市工作人員亦表示，他們從早上起就一直忙得不可開交，甚至連午餐也可能沒時間吃，但中午情況要較早上緩和，排隊在1個小時以內。供貨方面，據指截至目前仍充足。至於鐘樓區一家大型超市工作人員則透露，超市內擠滿烏泱泱的人群，幾百個推車都不夠用，並強調該店供貨量充足，沒必要集中一日搶購，建議當日市民不要來超市。

常州市商務局市場運行和消費促進處工作人員表示，之所以出現大批市民搶購生活物資的情況，主要基於兩個原因，一來可能是受外界過度解讀商務部印發的《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》的影響，另外一個重要因素，則是常州市報告新增了3宗新冠肺炎本土病例。其又指，當局已初步對市內生活物資供應情況做了調查，各大商超、菜市場供應基本正常，並呼籲市民理性購物，不必過於緊張。

網民點睇：

擾亂市場秩序

這些人，一點沒變啊

我去買個零食都排了老長時間

這不是在人為製造恐慌嗎？

政府應該早有預感，萬一超市人多密集接觸多出幾個新冠確診病人，壓力麻煩會更大



據常州市新冠肺炎疫情防控應急指揮部周三發布消息指，周二（2日）下午，該市接到外省市確診病例密接人員協查通報，立即進行流調排查，並通過發熱門診監測，發現3名核酸檢測陽性人員。周三，經專家會診，綜合臨床表現、實驗室覆核檢測等結果，三人均確診，臨床分型均為輕型，並已轉運至定點醫院隔離治療和觀察。

目前，62名密切接觸者均已實施集中隔離觀察，病患活動過的場所已進行終末消毒。相關流調追蹤、隔離管控、核酸檢測、醫療救治等工作已全面開展。另外，當地周三至周五（5日）各級各類學校停課，組織線上教學。所有校外培訓機構也從周三起暫停一切線下培訓活動直到另行通知。