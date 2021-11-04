兩岸互炒囤貨鬧開戰　互凝「吃樹皮啃樹根」的變相歷史重現

周二（2日），中國商務部發布一則通知刷屏大陸網路，其中提到的「鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要」，引發大陸網友對於官方「安利」囤貨緣由的猜測，甚至出現了過度解讀的現象，紛紛揣度台海戰事是否倒數計時。



陸網猜疑官方鼓勵囤貨並非空穴來風，恰恰於10月29日在湖北宜昌舉行的第四屆「國家統一與民族復興」研討會上，國台辦副主任劉軍川才發表致詞，以四個段落揭露了北京對於台灣在「統一之後」的基本設想，其中一句「台灣的財政收入儘可用於改善民生」引起兩岸輿論的高度關注，再次挑動統獨議題。其後，中新社發布消息，指稱因台海局勢緊張，開始有台灣民眾儲存求生物資，台灣社會人心惶惶，「有台灣民眾開始儲存求生物資」於焉登上微博熱門話題，閲讀量超過5億，中新社續引一份10月初針對台北市民的民調，稱有42.6%的台北市民擔心兩岸發生戰爭，甚至有人已經開始儲存求生物資。

一時間，消息橫亙於兩岸新聞介面與輿論，還有大陸網友曬出濟南政府發放的「人防戰備應急包」，並提到除了有許多急救備戰物資，例如滅火毯、醫藥箱、逃生繩等，輔以陸網同時瘋傳台灣民眾也在囤積物資，不知其然者當真要為兩岸即將開戰而緊張。

大陸國台辦副主任劉軍川在一場研討會上對「統一後」表態。（資料圖片）

然而，隨着內媒《經濟日報》出面闢謠澄清，要外界「想像力不要太豐富」，強調「通知的本意純粹是怕疫情散點突發讓人們措手不及」，以及當平靜的台灣社會得知陸網原來在熱議台灣人瘋囤物資而啞然失笑，甚而眼見大陸再有局部疫情，訛傳多地封城之說之後，兩岸之間的距離彷彿回到過去鐵幕時代：明明可以供彼此認識的資訊遠比過去多元開放，卻套上意識形態的主觀濾鏡以成全自我願望的實現，重演了兩蔣與毛時代，一幕幕對內互指對方過着啃樹皮、挖草根吃的低端日常。

當然，兩岸關係呈現對抗之勢無庸質疑，但台海局勢是否已經直達諾曼第登陸的前一刻，在美中大國間的外交活動持續發揮作用的此刻，囤積物資以備戰的節奏聽起來依舊過度超前。

兩岸緊張關係升温，解放軍機艦頻繁侵襲台灣周邊海空域，台媒發布的民調顯示，近七成台人支持恢復徵兵制，讓18歲以上的男性當兩年兵。（多維新聞）

回顧兩蔣統治時代，國民黨政府為了「政令宣傳」，廣宣大陸同胞過着吃樹皮、啃樹根的日子，另為了續命「反攻大陸」精神，兩蔣也灌輸台灣人當支持國民政府解救住在水深火熱、吃香蕉皮的大陸同胞。諷刺的是，同時間的大陸教科書也教導着台灣同胞在啃樹皮的故事。原以為兩岸過去這段凝望彼此啃食樹皮的歷史已經翻頁，孰能料想過了近乎半個世紀之後，兩岸民間卻重新鬧起了囤貨囤糧笑話的新敍事。

一方面大陸並未再有大規模疫情擴散，但台灣這廂卻看戲般解讀大陸官方籲民囤糧的指令，認定了大陸疫況「別有洞天」；另一方面，歷經數月疫情折騰的台灣社會，氣氛正逐漸回歸正常之際，內媒陸網擅傳台人搶購物資囤貨，也屬無事生非、無稽之談。兩岸民間顯然都樂於自產自銷自己對於不友善對方的意識形態想像，能夠服務於對對方的嘲諷與可憐即是最大滿足，實情實景為何恐怕已是次要，一如往昔只要將對方貶低到啃食樹皮為生的慘況，即可交代或自我良好自身處境一般。

▼▼▼蔣介石「反攻大陸」的「武統」夢碎，卻在台灣烙下了深刻的時代印記：

+ 4

除了兩岸民間重新回到吃樹皮、啃樹根的復古凝視外，大陸網民對於「武統台灣」之期迫在眉睫的想像與期待，恐怕更值得兩岸民間深思熟慮。對台灣而言，當要警醒原來「武統台灣」之於大陸民眾如此念茲在茲，或可謂「期待」。台灣民間過往總是將兩岸開戰的責任逕自歸咎於中共官方，認為其逞武好鬥，長年忽視伴隨中國國力雄起而自信的大陸民間意見，台灣政府一次次對着大陸官方的政治叫板，事實上也同樣作用於大陸民間，只是台灣社會對此知之甚微。

另外，對於大陸民間的警示意義則是何幾何時武統成為了網上提供網民一番娛樂接龍的話題？兩岸開戰何其嚴肅？代表的是人命殞損與百姓家庭不幸的到來，如何能以喪事喜辦的心態交頭接耳娛樂之？曾經一句的「中國人不打中國人」，從陸網的反應來看，顯然寫進了歷史，告別了現實。兩岸民間對於台海戰事的輕忽與輕縱，是近年兩岸關係極端不睦的結果，卻也可以是加劇未來摩擦的原因，兩岸從談笑風生到枕戈待旦竟如此容易，單單評價兩岸官方辭令造就險峻形勢，恐已不足以治本。