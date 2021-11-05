江蘇田灣核電站發生「0級」運行事件　手動停運控制迴路異常斷電

位於江蘇連雲港連雲區田灣的田灣核電站，國家核安全局在周四（4日）晚上通報一宗該站1號機組發生「0級」運行事件。



通報指出，田灣核電站1號機組在10月19日處於99.7%Pn功率運行模式時，於當天晚上8時16分，機組手動停止運作控制迴路出現短時異常斷電，所有控制棒按照設計響應落入堆芯，反應堆自動停止運作。

通報稱，經營運單位經排查分析，更換手動停止運作控制回路故障元件，並實施相關驗證試驗，1號機組反應堆已於10月21日凌晨0時36重建臨界狀態。通報並提到，機組在事件過程中處於安全狀態，三道安全屏障保持完整，現場放射性劑量率正常，無人員照射，無環境污染。

通報最後表示，上述事件滿足《核動力廠營運單位核安全報告規定》中運行階段事件報告准則「（六）導致反應堆停堆保護系統和專設安全設施自動或者手動觸發的事件」的要求，故將按照運行事件進行報告。根據《國際核與輻射事件分級手冊》，該運行事件被界定為「0級」事件，即「不具有安全意義的微小事件」，只是「偏差」。

據介紹，田灣核電站是中俄在核能領域開展的高科技合作項目，是兩國間迄今最大的技術經濟合作項目，也是中國「九五」計劃開工的重點核電建設工程之一。在2021年5月19日，國家主席習近平在北京通過視像連線，同俄羅斯總統普京共同見證該站開工儀式。