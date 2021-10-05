鄧炳強稱會與內地部委密切溝通　做好核應急準備工作

保安局局長鄧炳強今日（５日）參觀位於香港城市大學的中華電力低碳能源教育中心和城大機械工程學系的核子反應堆模擬實驗室，並就核電發展及核安全與校方及中電人員交流。

鄧炳強表示，國家長期保持良好的核安全記錄，特區政府亦已制訂一套全面的《大亞灣應變計劃》，訂明有需要時各個部門應採取的措施，會繼續與本地相關機構及內地相關部委保持密切溝通，做好核應急準備的工作。



港府已制訂「大亞灣應變計劃」

鄧炳強在城大及中電高層管理人員陪同下，到低碳能源教育中心參觀，並聽取有關大亞灣核電站設計及運作的介紹，其後又到核子反應堆模擬實驗室，觀看城大機械工程學系的專家示範核電站如何處理核事故。鄧炳強在參觀期間與城大及中電高層管理人員會談交流，討論核電未來發展及核安全等事宜。

鄧炳強表示，國家長期保持良好的核安全記錄，在核電站的營運及建造方面位處世界前列。然而，一個完善的應變方案是優良應急管理的要求，因此特區政府已制訂一套全面的「大亞灣應變計劃」，訂明有需要時各個部門應採取的措施。

特區政府重視核電安全，會繼續與本地相關機構及內地相關部委保持密切溝通，以做好核應急準備的工作，減低一旦發生事故可能對香港市民構成的健康和衞生風險。