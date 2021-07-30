台山核電站1號機組燃料破損　將停機檢修　中廣核：運作穩定

距離香港130公里的廣東台山核電站上月捲入疑洩漏風波。有份設立及營運台山核電站的中國廣核集團今日（30日）公布，一號機組運行過程中出現少量燃料破損，雖然機組可以繼續穩定運行，但決定對一號機組進行停機檢修，查找燃料破損原因，更換破損燃料。



上月中國生態環境部（國家核安全局）回應洩漏風波時曾指，台山核電廠一號機組運行過程中，迴路放射性水平增高主要與燃料棒破損有關，而該機組堆芯共有60,000多條燃料棒，推算燃料棒包殼破損數量約為5條。



中廣核今日於網頁發表有關台山核電廠一號機組運行狀態通報，指機組運行過程中出現少量燃料破損，雖仍在技術規範允許範圍內，惟考慮到一號機組剛投入運行不久，經中法雙方技術人員充分溝通，台山核電廠根據核安全法規和核電廠運行規程，決定對一號機組進行停機檢修。

通報中又指，目前機組正在按照運行規程後撤至停堆狀態，強調「反應堆安全可控」，而後續安排會按相關規程操作。中廣核指，已按照核安全法規要求，貫徹安全第一的方針，確保核電安全；並重申「管理運行核電機組30年來，一直保持良好的安全運行業績。」

中廣核今日於網頁發表有關台山核電廠一號機組運行狀態通報，指機組運行過程中出現少量燃料破損。（台山核電合營有限公司網頁圖片）

台山核電站由台山核電合營有限公司營運，一期工程設兩台機組，該公司同樣有貼出相關通報，而該公司是由中國廣核集團、法國電力公司和廣東省能源集團（原粵電集團）共同投資。上月有外媒報道，美國政府曾評估一份有關台山核電站被指可能有洩漏的報告，但評估其尚未達「危機水平」。

國家核安全局其後回應指，據環境監測結果顯示，核電廠周邊輻射環境水平未見異常，沒有發生洩漏。而核電廠1號機組運行過程中，監測到反應堆一迴路冷卻劑的放射性比活度上升，主要與燃料棒破損有關，強調屬常見現象，破損燃料棒佔總數比例小於0.01%，仍在核電廠運行技術規格書規定的允許穩定運行的範圍內。