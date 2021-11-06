海底撈｜公開信證快速擴張反致經營困境：苦果只能一口一口嚥下去

內地火鍋餐飲公司海底撈周五（5日）宣布年底前關閉300家門店，旋即引發輿論關注，「海底撈關店」相關話題一度佔據微博熱搜榜第一名。事後，海底撈火鍋官微也發布「致各位關心海底撈的朋友一封信」，指出「目前的苦果只能由我們自己一口一口嚥下去」，並解釋部分門店經營未達預期主要源於2019年開始的快速擴張策略。



據海底撈表示，決定於年底前逐步關閉300家左右客流量相對較低、經營業績不如預期的門店，其中部份門店將暫時休整﹑擇機重開，休整周期最長不超過2年。公司強調不會裁員，會妥善安頓受影響的員工及管理層，將為門店管理層提供其他發展機會，從業務、管理等方面進行強化培訓，提高崗位管理和經營水平；普通員工則將作內部調配，充分尊重員工意願。

公司又指為改善經營表現，決定開展「啄木鳥計劃」，由執行董事﹑副首席執行官楊利娟負責，內容包括持續關注業績不佳的門店，包括海外門店，及相應採取改善措施，以重建並強化部門職能部門；適時收縮業務擴張計劃，若門店平均翻枱率每日低於4次，原則上不會規模化開設新海底撈門店等。據財報數據顯示，截至今年6月31日，海底撈全球門店總數為1597家，關停約300家門店後，門店總數在1300家左右，仍為國內最大連鎖火鍋餐飲企業。

與此同時，海底撈通過官方微博發布「致各位關心海底撈的朋友一封信」，提到門店經營未達預期主要源於2019年開始的快速擴張策略，具體表現為部分門店選址出現失誤；讓各級管理人員無法理解且疲於奔命的內部組織架構變革；優秀店經理數量不足；過度相信連住利益的KPI指標，以及企業文化建設的不足。

據中新網報道，某五線城市的一家海底撈門店9月開張時曾一度爆滿，甚至連預約號也要蹲點搶訂，可僅僅過了兩個月，同一門店已無顧客等位，可隨時入座。員工認為，門店冷清是受到了近期新冠疫情所影響。

而在大眾點評上，有消費者直言該門店的服務水平與大城市相比「差了點意思」，如請求侍應幫忙調製網紅鍋底時，對方竟表示自己是新來的，不會做。有消費者表示，作為全城僅有的門店，海底撈憑藉名氣確實在開店初期吸引不少顧客，但其價格小貴，服務又未達預期，故性價比並不高，平時可能還是會選擇其他價廉物美的火鍋店。

海底撈經營結果沒有達到管理層預期。（視覺中國）

報道指，上述案例是海底撈過度擴展負面結果的縮影。去年，海底撈營收同比增長7.8%，全年淨利潤卻同比下降了86.8%。而今年中期業績報告中雖顯示海底撈扭虧轉盈，但經營結果依舊沒有達到管理層預期。

而在疫情及經濟等各方面因素衝擊下，其利潤難以追上原材料及易耗品、員工薪資等成本的增加，門店規模指標不再具有經營意義。就連海底撈創始人張勇也在6月的股東大會上承認對趨勢判斷錯誤，認為去年進一步作出擴店的計劃現在看來確實是盲目自信。