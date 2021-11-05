光棍節優惠｜新加坡女裝網店雙11減價低至2折　尺寸適合香港女生

【光棍節優惠｜雙11】新加坡時尚品牌Love, Bonito以簡約設計與高性價比取勝，得到許多OL們垂青。雖然中環Pop-up Store已結束營業，但品牌於今年8月建立香港官網，助一眾女生購得心頭好。近日，Love, Bonito官網設雙11減價，低至2折，買滿指定金額即獲折上折優惠，相當抵買。



【光棍節優惠｜雙11】Love, Bonito官網設雙11減價，低至2折，買滿指定金額即獲折上折優惠，相當抵買。(Love, Bonito)

新加坡品牌Love, Bonito走簡約路線 成女生新寵

Love, Bonito走簡約路線，希望1件服飾不局限於一季壽命，同時主張優質舒適的材質；Love, Bonito設有上衣、下身服裝、外套、手袋以及鞋履，帶細節的設計適合用作mix and match，襯出不同風格造型，較受歡迎的款式則是連身裙／褲款。顏色方面，黑、白等百搭色彩以外，亦設粉色調，充滿少女心。

Love, Bonito雙11減價低至2折

Love, Bonito香港官網由即日起至11月12日中午12時設雙11減價，低至2折，免費註冊成LBCommunity+會員後即可享有優惠。減價貨品囊括上衣、下身服裝、連身裙／褲、鞋履，以及手袋等，逾千款款式。特別推介適合秋冬穿着的針織外套Eularia Cardigan，由原價HK$289減至HK$249，簡單內襯1件背心已非常好看；黑色、卡其色以外，更設近年流行的牛油果色，顯白不挑膚色，亦能為沉悶造型帶來點綴。另外，亦可選擇粉色調的西裝褸款，保留俐落剪裁不失大體，又能中和平日黑色西裝褸的正式感，適合上班與平日外出之用，折後只HK$259就能入手，絕不容錯過！

買滿指定金額折上折 抵上加抵

減價期間，消費滿指定金額並於結帳時輸入優惠碼即享折上折，買滿HK$650輸入「PLUS15」額外85折；滿HK$850，輸入「PLUS20」即獲額外8折；訂單只需滿HK$350即免運費送至家中，不過因減價關係，貨品未能如平日一樣設退換服務。

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網購易貨不對辦？編輯實試後滿意品質

網購最怕就是貨品與照片不相符，更怕買錯尺寸，以致浪費。對比外國品牌，Love, Bonito好處在於其版型設計以亞洲人為主，版型沒有偏大或偏小，只需按照每個款式下提供的尺寸表選擇適合自己的尺碼即可。編輯於上月試過購買，貨品到手後完全沒有「貨不對辦」，品質與款式設計與網站圖片相約，而且尺寸亦適合，故此絕對不用擔心質量與難以預測尺寸的問題。

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