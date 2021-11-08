美法偵察機在中國「家門口」大範圍活動　核試驗偵察機用途受矚

近來，針對美國和法國偵察機大規模在中國「家門口」——黃海、東海、南海進行大範圍偵察活動的消息引發社會廣泛關注。



綜合媒體11月8日報道，11月2日當天短短12小時內，美軍軍機進入中國黃海，東海和南海，法國空軍出動偵察機在東海進行大範圍偵訊活動。綜合長期關注軍事航空領域動態訊息的多個Twitter帳號近日發布的訊息圖，美軍和法軍出動的多架偵察機包括RC-135W、WC-135W、EP-3E、MQ-4C、E-8C、Falcon 20G等機型。

事實上，近年來，美軍加強了在中國「家門口」的偵察行動，這早已不是秘密。據「南海戰略態勢感知」智庫統計，僅10月這一月內，美軍就累計出動了54架次偵察機在南海對中國進行抵近偵察。

此次事件的另一受關注點在於美軍出動了多種型號的機型，尤其是較為罕見的WC-135W核偵察機。有分析稱，美軍的此次軍事行動，可能與前段時間美國「康涅狄格」號核潛艇在南海公海海域遇到撞擊事故有關。出動WC-135W是為了蒐集大氣樣品以檢測和識別可能遺留的放射性碎片。

美國空軍裝備的WC-135W偵察機。（環球網）

據相關介紹，WC-135W核偵察機配備了先進的核物質探測設備，能夠收集大氣中的放射性微粒，用於識別和鑑定他國進行核武器試驗的證據，也可以用於跟蹤核泄漏，因此也被稱為核試驗偵察機。近年來，這一機型被多次派往朝鮮、中東地區，監視朝鮮和伊朗的核活動。

其他型號的偵察機也各有用途。例如此次出現在南海和東海海域的EP-3E是在P-3C反潛巡邏機平台基礎上改裝而來的電子偵察機。2001年，一架EP-3E在南海與解放軍殲-8II戰鬥機相撞，使其為世界所熟知。

另外頗受軍迷關注的E-8C是一種集機載地面監視、戰鬥管理、指揮及控制功能於一身的飛機，可以跟蹤地面車輛及部分飛機，截取地方站區內的詳細情況，向地面和空中的指揮人員傳遞高清戰術圖像。

在實操中，美軍經常將不同機型的軍機搭配使用，以豐富情報庫。例如在10月31日，美軍出動了1架WC-135W核偵察機、1架E-8C偵察機、2架P-85A反潛巡邏機和1架EP-3E電子偵察機在南海活動。

總括來說，美、法兩國在11月2日派遣軍機在中國周邊活動的消息屬實，但總體並未如網傳訊息那樣「傾巢出動」，較之過往的相關行動，並沒有明顯異常之處。但不可否認的是，過去20年間，美國對華航空偵察頻率有增無減，各種偵察機幾乎每天輪番上陣，離中國領空越來越近，風險不斷增加。

對此，中國國防部發言人吳謙大校早在2020年8月就針對美軍頻繁在中國周邊地區活動和軍機在沿海地區的高頻接近偵察表示，「美國最近加大了對中國的挑釁壓力。我們對此的態度是明確的：第一，我們反對；第二，我們不怕。這種行為無視雙方前線官兵的生命安全，無視兩國人民的根本利益，無視世界人民的和平願望。中國軍隊將堅定維護國家主權、安全和發展利益，堅定維護世界和地區和平穩定。」