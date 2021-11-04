調查指近八成中國網民認為中國國際形象不錯　逾六成對美印象負面

中美競爭之際，由美國前總統卡特（Jimmy Carter）夫婦創辦的非營利組織「卡特中心」，近日與調查機構RIWI合作進行網上抽樣調查，了解中國網民對美國的看法，以及其眼中中國的國際形象。結果顯示，近八成受訪者認為中國國際形象不錯。



是次調查為試調查，問卷只包含兩個問題，一是「你對美國的看法如何？」，選項有非常正面、正面、負面和非常負面；二是「你認為中國的國際形像如何？」，選項包括非常好、好、不好和非常不好。

Question #1 asked respondents to indicate their attitude towards the United States (你对美国的看法如何?). Respondents could answer ‘Very Favorable (非常正面),’ ‘Favorable (正面),’ ‘Unfavorable (负面),’ or ‘Very Unfavorable (非常负面).’ 2/n. pic.twitter.com/XJI5kZ0fDZ — U.S.-China Perception Monitor (@uscnpm) November 1, 2021

調查結果顯示，62%的中國網民對美國持負面印象，當中負面為29%，非常負面為33%，約37%的受訪者持正面印象，當中正面為19%，非常正面為18%。

反之，絕大多數受訪者認為中國國際形象不錯，達78%，當中非常好為46%，好為32%，另有7%認為不好，11%認為非常不好，4%拒絕作答。

Question #2 asked respondents how they think China is viewed internationally (你认为中国的国际形象如何?). Respondents could answer ‘Very Favorably (非常好),’ ‘Favorably (好),’ ‘Unfavorably (不好),’ or ‘Very Unfavorably (非常不好).’ 6/n. pic.twitter.com/SjGNcLtF9k — U.S.-China Perception Monitor (@uscnpm) November 1, 2021

據卡特中心網站介紹，該中心主要致力於通過解決衝突、推進民主、預防疾病等方式改善人們生活，目前在包括中國在內的數十個國家有項目。其官方微博顯示，卡特中心中國項目旨在促進中美關係和中非關係。

而針對是次網絡調查，網站「中美印象」（U.S.-China Perception Monitor）刊出美國卡特中心中國項目主任劉亞偉的點評。劉指出，該調查在不到一個周內完成，樣本超過3000人次，而雖然其只在網民中隨機進行，但考慮到中國網民人數，不能說這樣的調查沒有代表性和科學性，而結果似乎也能印證他們對中國民意的一些主觀判斷。

劉亞偉指中國網民對中國國際形象的看法，與各類在其他國家進行的對中國的看法的民調結果大相徑庭。（U.S.-China Perception Monitor）

劉亞偉續稱，78%中國網民認為中國國際形象不錯的結果，與各類在其他國家進行的對中國的看法的民調結果大相徑庭，並指發達國家受訪者對中國的負面看法，與中國受訪者看好中國國際形象的比列基本相同，認為對該現象的解讀，或能顯示中國國內資訊傳播的方式、力度及民眾獲得資訊管道的細節。

不過，美國戰略與國際研究中心（CSIS）中國研究項目主任白明（Jude Blanchette）在網站表示，在美國這樣的發達國家看該結果或會覺得有點不切實際，但看看非洲、拉丁美洲和東南亞，情況就會起變化，「重要的是我們這些『西方人』別假設全世界都認同我們對北京的看法」。至於美國外交政策協會中國研究員馬佳士（Joshua Eisenman）則在Twitter發文，稱中美關係如此緊張下，仍有近4成中國人對美國持正面印象，讓他感到頗訝異。