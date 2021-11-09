內地企業今年漲薪多少？14省官方發布指導基準線：集中在6至8%

近期，內地多個省份的人社局發布2021年企業工資指導線。截至11月8日，合計有14省（區、市）發布相關指導線，包括基準線、上線和下線，其中基準線多在6%至8%左右，上線最高為山西的12%，下線則落在3%至5%左右。



截至11月8日，14個省份（江西、山西、陝西、福建、山東、西藏、天津、甘肅、湖南、四川、新疆、吉林、遼寧、內蒙古）發布企業工資指導線，是政府根據當年經濟發展調控目標，向社會發布的年度工資增長水平的建議，由基準線、上線（預警線）和下線構成。有關指導線並非是強制性要求。

14省發布的2021年企業工資指導線。（中新網）

在上線方面，山西以12%排最高，四川10%居次。江西、陝西、福建、山東、西藏、天津、甘肅、湖南未設定上線。工資增長基準線，則主要集中在6%-8%區間，江西、山西均設定為8%，為最高。在工資增長下線方面，多數地區設定在3%左右，其中，山東、內蒙古未設定下線。

其中，山東是既沒有設定上線也沒有設定下線的地區。山東表示，企業工資指導線基數為2020年全國城鎮非私營單位就業人員平均工資97379元人民幣；不再發布企業職工貨幣工資增長上線、下線。企業職工貨幣工資增長基準線為7%。

當局呼籲注重為一線員工漲薪。（視覺中國）

倡注重為一線員工漲薪

其中，「一線職工」（基層僱員）被重點照顧，多地在通知中強調，要着力提高一線職工工資水平。江西提出，在堅持按勞分配原則的前提下，努力提高一線職工特別是技術工人、農民工的工資水平，使一線職工工資增長不低於本企業平均工資的增長。

福建提出，要注重提高工資水平偏低的生產一線職工的工資水平，使不低於職工平均工資增長幅度。同時，企業要實行生產一線職工與經營者工資增長掛鉤機制，生產一線職工平均工資水平不增長的企業，經營者工資也不宜增長。

湖南則要求，引導企業根據經濟效益和勞動生產率的具體情況，協商確定2021年度工資增長比例，合理安排工資增長，著力提高工資水平偏低、工資增長緩慢的普通職工，特別是生產一線及技術工人崗位人員工資水平。