雙11｜月薪過萬仍面臨招人難困境　內地速遞業終因價格戰食惡果？

踏入11月，最令網購戶期待的莫過於「雙11購物節」。雖然未到正日，不少電商平台卻推出早鳥優惠，吸引不少買家搶購。

與此同時，內地各大速遞企業亦展開一場「搶人大戰」，不少企業甚至將速遞員的月薪提高至過萬元。然而，招人難的問題依然困擾着速遞行業，速遞員流失、轉行，是各大速遞企業目前普遍面臨的困境。



《紅星新聞》報道，各大速遞公司從今年8月就開始搶人大戰，「備戰雙十一，大量招人」、「急招快遞員，6000-11000元/月」、「臨時工」成為各企業招聘專用詞。數據顯示，速遞員平均月薪達10246元（人民幣，下同），在送餐員、商務司機等服務業典型崗位中排名第二，僅次於商務司機。

在一個臨時工的招聘平台上，分別位於南京的一間供應鏈公司以及北京的一間物流公司，同樣開出薪酬5000元至15000元招聘速遞員，但在線投遞人數僅1人。

江蘇某速遞營業網點負責人姜女士稱，她所在的網點對「雙11」的人才儲備，從9月份就開始啟動。她坦言，速遞業普遍存在招聘難的問題，不少公司為了順利招聘速遞員，對於招聘條件會適當放寬，「以前快遞小哥工資是月結，甚至要1、2個月後才發，但現在所有快遞小哥都是當天派件，當天結算。在菜鳥驛站投遞快遞，以前是快遞員自己墊錢，但現在我們會提前對接好，不需要他們去墊付」。

從事速遞行業10多年的錢師傅稱，最忙時每天工作11個小時以上，「每送一票7毛或者8毛，除去每單放豐巢快遞櫃的2、3毛，平均每天能派件300件」，有時候甚至因丟失包裹而賠付，「有時候東西放在門衛室掉了，這種情況還是要自己賠，一天的收入都沒有了」。

錢師傅透露，目前速遞網點都非常缺人手，一直在招聘，尤其是「雙11」工作量翻倍，後續的服務很難兼顧，「缺人的情況下，有些快遞員就一個人負責跑兩個區域」，而不少速遞員都紛紛轉行送外賣。有外賣員稱，前兩年外賣平台有發補貼時，不少外賣員都是從速遞行業轉行過來，當每年「雙11」來臨，也有一些外賣員會轉行送速遞，兩個行業流動性都很大。

臨近雙11，一早開始忙碌的速遞員。（紅星新聞）

事實上，速遞員的流失、轉行與近年快遞企業持續打價格戰不無關係。從2012年起，內地各大速遞企業試圖通過低價來實現對於市場佔有率的最大化。對用戶而言，價格戰讓寄包裹的成本有所下降，但對市場而言，各大速遞的價格愈壓愈低，企業增收不增利。

據國家郵政局數據顯示，2019年有多達75%的速遞員月薪低於5000元，僅得近1.49%的人月收入萬元以上。2020年9月和10月，速遞員的招聘月薪分別為8495元和8519元。此外，有報道指出由於有「價格戰」，速遞員的派單費急劇下降，一張訂單只有0.4元，扣除短訊電話費用，只能賺到0.25元。

今年9月，中通、申通、圓通、韻達、百世和極兔六大快遞公司，陸續宣布將每單派件費用上調0.1元，而對上一次調整費用是4年前。此次漲費的初衷，是希望為速遞員加薪。有業內人士分析，這或許是價格戰「休戰」的一個信號。