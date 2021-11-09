解放軍轟6K飛行員談巡航台灣：誰還不在自家院子裏轉轉？

當前台海局勢緊張，曾駕駛轟-6K轟炸機巡航台灣的大陸飛行員接受採訪時談及自己的感受，引發關注。



據央視軍事頻道11月9日發布的影片，中國空軍曾發布一段《繞島巡航》的宣傳片，影片的拍攝者正是「戰神」轟-6K的飛行員。

轟-6K飛行員談巡航台灣時自己的感受。（央視軍事截圖）

在宣傳片中，飛行員孫陸宇說：「第一次去感覺很新鮮，去的次數多了之後，我的感覺是誰還不在『自家院子』裏轉轉，這就是我國的領土。」

轟-6K是轟-6的深度改進型號，於2007年首次曝光，全身獲得重新設計，機首安裝大型雷達，駕駛艙實現「玻璃座艙化」，更新電子設備，佈置彈射逃生系統，改用俄製D30-KP-2發動機，機翼下共有6個掛點。

轟-6K的主要機載武器包括空地導彈和巡航導彈，作戰半徑超過3,500公里。近來，轟-6K的身影不斷出現在台灣海峽、南海、西太平洋上空，成為中國大陸實施戰略威懾的最強轟炸機。

解放軍轟-6K清晰畫面（點擊大圖瀏覽）：

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對於解放軍在台海周邊的軍事行動，解放軍東部戰區新聞發言人張春暉此前曾表示，台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。

他強調，戰區部隊有決心、有能力挫敗一切「台獨」分裂活動，堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定。