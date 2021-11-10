中印衝突｜印軍曝邊境部署大量兵力　擬用蜂群無人機作作戰系統

中印邊境局勢緊張持續，印度軍方稱，解放軍在「拉達克」（Ladakh）地區附近加強了力量。印度陸軍參謀長馬努基·穆昆德·納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）誓言要以同等實力回應中國的基礎設施建設和軍事部署。據報道，印度軍方在「拉達克」地區已經部署了「大量兵力」，他們還計劃使用蜂群無人機作戰系統，以彌補地面偵察設備在海拔4,500米以上地區無法執行任務的缺陷。



綜合媒體11月10日報道，印度陸軍表示，蜂群無人機將成為「力量倍增器」，因為它可以為部隊提供視線之外的能力。俄羅斯衛星通訊社報道稱，印度軍方對此解釋稱，「蜂群無人機可以有效地探測敵方的地面活動，並針對敵軍部隊採取行動，包括軍隊、車輛和指揮控制環節。」

另據印媒稱，蜂群無人機是一組與地面部隊協同作戰的無人機。印軍蜂群無人機可以探測到50公里外的敵人的移動，並擊中目標。印度軍方稱，這些無人機在喜馬拉雅山脈零度以下的氣温下，續航能力也不少於兩小時。

印度陸軍文件稱，這一部署將提供內在的優勢，並降低在常規和非常規行動中的人員傷亡風險。

中印邊境衝突畫面（點擊大圖瀏覽）：

值得關注的是，11月初，印度陸軍在「拉達克」地區東部開展空降演習，以強化在高海拔地區的軍力部署，驗證其快速反應能力。

印度《經濟時報》稱，考慮到中印的軍事對峙等情況，印度陸軍決定進行如此大規模的演習，模擬從其他戰區調遣部隊到邊境地區，這次演習具有重大意義。該媒體表示，此次演習可能是自2020年5月份中印兩軍發生對峙以來，印軍在所謂「拉達克」地區東部進行的規模最大的一次武力展示。

10月10日，中印兩軍舉行第十三輪軍長級會談，解放軍西部戰區新聞發言人龍紹華指，會談中，「中方從維護中印兩國兩軍關係大局出發，為推動邊境局勢緩和降温做出了巨大努力、充分體現了誠意，但印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難。」

龍紹華強調，「中方維護國家主權的決心意志堅定不移，希望印方不要誤判形勢，珍惜當前中印邊境地區來之不易的局面，恪守兩國兩軍有關協議協定和共識，切實拿出誠意和行動，與中方一道共同維護邊境地區和平安寧。」

《印度快報》報道，印度陸軍9月2日出動直升機和坦克，在拉達克地區進行實彈射擊演習。報道稱，印度陸軍沒有提到此次演習具體是在拉達克地區的哪裏進行，但印媒文中提及了附近的中印邊境地區此前發生過軍事對峙。

解放軍俘獲印軍細節（點擊大圖瀏覽）：

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8月20日，印軍在拉達克進行宣誓。有軍事大V稱，當日宣誓的印軍，正是曾與解放軍在邊境對峙的隊伍。

另據印媒「Defencexp」網站8月初報道，印度軍方正在敲定計劃，考慮再從韓國訂購40門K-9「金剛」履帶式自行榴彈炮。印度亞洲國際新聞通訊社（ANI）7月24日報道，印度軍方日前將規模約1.5萬人的反恐部隊抽調至中印邊境地區，以「對付中國軍隊」。

美媒《華爾街日報》7月3日引述印軍官員稱，中印雙方均向爭議邊境部署數萬士兵及先進武器裝備。兩軍前線部署規模達十年來最高水平。