雙11｜多地快遞包裹驗出新冠病毒　山東男子收涉疫包裹隔離一周

11月以來，根據內蒙古二連浩特、錫林浩特、河北晉州等地通報郵寄的商品中皆查出核酸檢測陽性。適逢雙11購物節，全國多省緊急追查涉疫快遞，有山東網友分享自己因為接觸涉疫包裹結果健康碼變黃，要居家隔離一周。



今天是雙11購物節，截至11日0時45分，天貓382個品牌成交額突破1億元，大量的包裹也運送到各省。近日，內蒙古二連浩特、河北晉州、等地，均發現部分商品新冠病毒檢測結果呈陽性。

其中晉州市浩匯商貿有限公司發生聚集性疫情，該公司多批快遞包裹流入全國多個地市，山東、河北、浙江、湖南、廣西、甘肅、陝西多地展開對涉疫快遞追查。據《齊魯晚報》消息，11月10日，山東濟南的王新因為收到來自河北晉州的包裹，被要求居家隔離一周，目前已經隔離了六天。

據王新回憶，11月4日下午，她收到一條簡訊提醒。簡訊以【浩匯商貿】開頭，告知公司有人染疫，而後她翻看自己的購物訂單，找到自己的從這家店購物記錄。當天晚上，王新收到社區的電話，要求當晚做核酸檢測，並且立刻居家隔離七天。當晚，王新一家三口做完核酸檢測，24小時後做了第二次核酸檢測。核酸檢測結果均為陰性。

和王新一樣，濟南的趙小松也收到這家公司發來的簡訊。目前，核酸檢測陰性。近日，湖南長沙的網友因拆了涉疫快遞，健康碼變成了黃色，並收到當地疾控中心的防疫提示，需居家隔離。

河北目前已經7地發布關於對晉州市浩匯商貿有限公司郵寄包裹進行消殺管控的緊急通告，也有3地暫停快遞業務。陝西則有4個快遞物流點暫停營業，浙江台州市則有29件商品流入。全區共採集物品及人員樣本306份，核酸檢測結果均為陰性。

包裹國內外流通 如何防疫？

根據國家郵政局發佈的《2021年10月中國快遞發展指數報告》顯示，中國快遞業務量10月單個月超百億件。平台預售提前帶熱雙十一購物狂歡節旺季，線上銷量增幅明顯，快遞業務量小幅攀升，日均在3.5億件左右。預計11月快遞業務量同比增長20%左右。11月11日，雙十一當天「線上下單量將到達高峰」。

除對國內流通的包裹把空外，國家郵政局市場監管司副司長邊作棟曾表示，對進口的郵件和快件會第一時間消毒，對進口冷鏈食品的郵件快件，會配合海關和防疫等部門做好檢驗檢疫、樣本採集和消毒消殺。

「雙十一」包裹堆積如山。（新華社）

國家郵政局印發的《疫情防控期間郵政快遞業生產操作規範建議（第七版）》中則提到，邊境國際郵件互換局（交換站）、邊境快件處理場所等國際郵件快件處理場所要加強消毒、通風等工作，嚴防境外疫情特別是高風險國家和地區疫情通過寄遞管道輸入。

快遞傳播新冠病毒 機率低

據《人民日報》報道，中國疾病預防控制中心研究員王麗萍表示，通過「短時間的接觸快遞，被感染的機率很低」。



南京疾控專家則指出，有三步驟建議民眾取包裹時留意，包括一、取快遞時要戴口罩，做好手部衛生；二、減少與派件人的接觸，取完快遞迅速離開；三、快遞噴消毒劑後，要等一會再帶回家，進門前可先將外包裝分類丟到垃圾箱。