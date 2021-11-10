雙11｜囤110支唇膏、面膜可以用到明年　購物節促銷成囤貨開端？

每年內地購物節「雙十一」的成交金額都引發外界關注，但過多的促銷活動和贈品造成的「過度消費」也引發批評。



日前，內地媒體訪問五位年輕人提到「去年雙11買的貨，現在還沒用完。」有網民分享，去年買的護膚品分送親友還分不完。也有網民提到，自己囤了110支口紅，18盤眼影，但是今年雙11還是要「接著買」。



今年雙11預售開始已經半個月，微信公眾號「深燃」日前訪談內地年輕人，記錄下他們從各種湊單、被KOL推薦購物到囤貨的經歷，最終因為想要「佔便宜」反而囤了很多用不完的商品，只能送人或是放任它們過期，購物節成為「囤貨開端」。

剁手黨、精打細算者 都難敵折扣優惠

35歲公司商務蕭雨指出，自己在去年雙11一共購買90多件東西，訂金付5479元，尾款3萬多元。她後來製作一個表，挑出性價比最高的商品。最終只留下40件商品，折算下來去年「雙11」她一共花費1.4萬元人民幣。

她提到，自己買最多的東西是護膚品，「自認規劃周密」，但發現去年買的東西到現在還沒用完，「大部分夠用到明年618」。她提到，自己有點後悔因為有些商品快要過期，只能按照過期順序決定先用哪個，也不能購買新產品。

蕭雨指出，自己的面膜多到一天要敷好幾片，好友生日或聚會的時候都會拿去送人。今年自己雙11只花了3800元人民幣，不到去年的零頭，主要都是買貓糧和用品。

內地人對「雙11」為之瘋狂。（中新社）

38歲從事影視行業的張天澤則自認是典型的「剁手黨」。她指出，自己雖然每年雙11買的東西都用不完，但下一年還是會接著買日常的快消品。她提到，自己有18盤眼影、110支口紅，其中三分之一是在雙11買入的。但口紅的保存期限只有半年，「扔了40支口紅，貴的一支要800元，全部加起來扔了6000多元。」

張天澤提到，「很多東西是為了湊單而買」。但是有時候自己購物不是真的需要，而是為了自己開心。

直播帶貨「博主種草」刺激購物慾

直播帶貨也成為許多人購買不需要物品的開端。金融公司前高管Audrey透露，有的直播間直接五折，不用像一些平台透過各種優惠券湊單。她舉例，自己為了用買200減30的券，湊單買了兩斤小米。她的丈夫卻告訴她，「為了減30，結果買了36塊的小米，圖什麼？」

25歲媒體人周提到，自己習慣囤貨，不管是618、女王節這類節日都會買，自己更是不會放過「雙11」的囤貨機會。她提到，自己容易被網絡上的博主（網紅）種草。曾經在看到博主上傳穿搭照片後，分期付款買了超過自己預算的風衣和設計師品牌的鞋子。

雙十一內地民眾衝進直播間搶折扣優惠，薇婭和李佳琦直播間的銷量也是一大關注重點。（微博）

她也分享，自己也會為湊單增加許多消費。原本只是為買才100元的三包咖啡，為湊足滿減優惠，最後另外加了一件268元的夾克湊單。

從Audrey跟周的經驗可以看出，直播帶貨、博主種草刺激購物慾，而「湊單」和「滿減」（購買一定金額有折扣）促使消費者購買更多東西，讓所謂的「理性消費」在購物節成為難事。

購物節囤生活用品買貓糧

《中國青年報社》社會調查中心曾在2017年進行調查顯示，84.5%的受訪者在雙11購物節趁便宜囤了貨，日用家居、服裝鞋帽和母嬰用品是最常囤的品類。可見購物節「囤貨」並非新鮮事。

值得一提地是，許多人提到，囤貨雖非好事，但趕在促銷節點囤必要的生活用品有其必需。微信公眾號「深燃」採訪的24歲的果果就提到，自己雙11買了香氛「但是5個只用了1個，面膜也囤了超過100片」。但她認為，不是以後就不囤貨了，必要的生活用品是一定要囤的，趕在大促節點上只要「不囤到過期用不完的量就可以」。

另外，為寵物購買一整年的貓糧亦成雙11的潮流。根據內地電商平台「京東」公布的數據，11月1日雙十一預售開跑，寵物智慧用品成交額增長超10倍、貓爬架產品成交額增長3倍。8個貓狗糧食品牌、寵物日常用品和寵物醫療品牌都沖入品牌熱銷前十名，寵物商機霸佔雙十一的預售市場。