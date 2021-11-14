「台獨頑固份子」清單意在切斷金源？「蘇貞昌」們未來恐沒錢參選

國台辦日前公告「台獨頑固分子清單」，將蘇貞昌、游錫堃和吳釗燮等人列為懲戒名單，而「台獨頑固份子」清單，被點名的人跟家屬，它們的關聯企業跟金主，也都將禁止赴大陸牟利。



綜合媒體報道，11月12日國台辦發言人朱鳳蓮在記者會上提到，禁止「台獨頑固份子」本人及家屬進入陸港澳，並限制其關聯機構與中國大陸有關組織、個人進行合作，不允許其金主在大陸牟利。

台灣民進黨前立委郭正亮提到，台灣企業不少對藍綠兩黨都有捐款，「政治獻金法」也是公開的。很多台商低調做生意，何必沾惹政治？有些人就會避嫌。他表示，蘇貞昌女兒立委蘇巧慧前十大政治獻金的金主不少都跟大陸有往來，這麼做無非是斷她金援。

蘇貞昌和蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧（右二）未來選舉或將受到影響。 （資料圖片）

根據「監察院」政治獻金資料明顯可發現，蘇貞昌2018年選新北市長時，主要捐款金主包含聯賓塑料、豐興鋼鐵、亞東證券、慶達投資等業者，捐款都達新台幣100萬元。其中慶達投資是台灣機車大廠三陽董事長吳清源成立的投資公司，亞東證券則是遠東集團徐旭東家族旗下企業之一。

從上述政治獻金資料可見，豐興鋼鐵不僅新北市長選舉時有拿錢贊助蘇貞昌，蘇貞昌的女兒蘇巧慧去年選「立委」時，也大手筆拿出新台幣100萬元贊助。

據了解，豐興鋼鐵是中部老牌鋼鐵廠，也是台灣唯一可生產型鋼、條鋼和鋼筋的煉軋合一鋼廠，由林文貴家族創辦。據了解，林文貴曾是白色恐怖事件的受害者，為此坐牢2年多。豐興鋼鐵目前已交棒第三代，知名的谷關温泉飯店「虹夕諾雅谷關」也是豐興林家轉投資。豐興也在大陸轉投資江蘇實聯化工、淮安實源採滷公司。

中國社會科學院台灣研究所研究員王建民認為，現在「台獨頑固份子」的警告非常嚴重，「相信今後在大陸賺錢的台商將不敢再去支持『台獨』」。《美麗島電子報》董事長吳子嘉也認為，此舉將會間接影響明年的選舉資金，尤其蘇貞昌都有可能大受影響，選舉資金將成為蘇貞昌明年最大的挑戰。

台灣外交部長吳釗燮也在台獨頑固份子清單之列。（Reuters）

台灣財經專家賴憲政也認為，此舉將會影響台灣上市櫃公司捐款意願。據了解，台灣有1,199家上市櫃公司在大陸投資，「未來這些公司可能不敢再用公司名義捐款，因為都可以查到，所以這招是蠻傷的，這真的是會有影響。」

民進黨金主兩岸投資不在少數

其實，不少民進黨金主都涉及兩岸投資。 以長期綠營支持者的力麗集團郭家為例，力麗集團掌門人郭銓慶是民進黨新潮流金主，吳怡農、鄭運鵬、賴品妤、林宜瑾都拿到超過新台幣50萬元的捐款。

但是不少幕後金主在大陸投資發展，或者和大陸企業、組織合作。如郭銓慶的妹妹郭淑珍和北京控股從水資源到旅館業，都有高度合作。根據台媒《風傳媒》調查監察院2020年立委政治獻金申報資料，可以發現地產商是候選人的最大金主，前三十大金主中地產商過半。更有許多地產商是藍綠都押寶。

例如，在台灣有「獵地王」稱號的興富發，由於推案橫跨全台，一口氣捐款給22名「立委」參選人，也是藍綠都有。包括江啟臣、蔣萬安、李彥秀、洪孟楷、顏寬恆、趙天麟、許智傑、余天、吳益政、蔡適應等人都在名單上。