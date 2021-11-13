中印邊境｜印軍過冬每人萬五美元　中國專家：和解放軍非同一量級

中印邊境矛盾持續。11月初，印軍便在拉達克東部地區展開大規模軍事演習，解放軍西藏軍區隨後亦進行跨晝夜實彈演練，高原地區嚴寒期將至，雙方均加強後勤保障。



官方央視軍事頻道11月11日公布新疆軍區士兵的住宿環境。報道稱，「海拔5,300米的高原駐訓場，一排排保温板房整齊有序，高原澡堂保温隔熱，確保駐訓官兵在寒冬也能洗上熱水澡。多燃料取暖爐、高原暖風機、新鮮菜窖……新疆軍區某合成團全方位做好過冬保障，讓駐訓官兵在雪域高原住得暖、吃得香，安心戍邊守防。」

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10月10日中印召開的第13輪軍長級會談以失敗告終。中方10月11日發表聲明，指出印方堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難。雙方在邊境的部署進一步強化。

11月初，印軍空降部隊、機械化部隊和武裝直升機部隊聯合在拉達克東部地區開展了為期三天的演習，印軍出動C-130J超級大力神運輸機和「安-32」運輸機飛機，分別從5個軍事基地出發，運送了200多名士兵以及一些重型裝備前往拉達克東部空降區。演習科目包括空投至「佔領的敵後區域就地展開防禦」，印軍阿帕奇攻擊直升機「摧毀敵方坦克」，隨後，印軍主戰坦克與步兵戰車 「支援據守陣地的空降兵」。

印媒稱，考慮到中印邊境軍事對峙的情況，印度陸軍才決定開展如此大規模的演習，模擬從其他地區調遣部隊支援邊境地區的情況。

據美國《防務新聞》報道，印度陸軍高級軍透露印軍正準備今年冬天在拉達克東部印度實控線沿線部署大量部隊、武器和後勤裝備。還計劃使用蜂群無人機作戰系統，以彌補地面偵察設備在海拔4,500米以上地區無法執行任務的缺陷。

報道稱，印度陸軍目前已經在拉達克地區部署了五萬餘名士兵以及榴彈炮、主戰坦克、阿卡什防空系統、皮納卡多管火箭炮和步兵戰車等重型武器裝備。

中印對峙前線，解放軍禦寒宿舍曝光：

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解放軍方面，11月6日，央視《軍事報道》釋出新疆軍區某火力團展開跨晝夜實彈射擊綜合演練的畫面。解放軍裝備新型155毫米車載加榴炮以及11式122毫米自行火箭炮，檢驗精準火力打擊效能及跨晝夜作戰能力。

臨近嚴冬，高原極寒天氣影響到士兵的作戰效率，兩軍亦加強部隊後勤保障工作。

上述印軍官補充，從今年10月到明年3月，印軍將在每名士兵身上花費約15,000美元。印軍事後勤專家表示，印軍正在進行冬儲，包括口糧、工程機械、醫療用品、武器彈藥、冬款軍服和適合高原極寒氣候的作戰車輛。印專家指出，需要為每個士兵儲備80種物資，包括大量煤油、柴油和汽油，這些物資將為部隊供暖，為車輛提供燃料。整個冬天，印度邊境部隊大約需要50萬噸物資。

對於印軍在冬季來臨時所展示的這本「過冬清單」，中國軍事專家宋忠平表示，印軍的冬季後勤保障物資裝備基本上都要依靠國外進口，包括服裝、供氧設備、乃至飲食保障都從美國購買，相對來說並不能形成自己的體系，和解放軍的冬季聯勤保障系統完全不在一個量級。

據彭博社最新報道，11月11日晚，印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）稱中國已成為印度最大的安全威脅。他表示，缺乏信任以及與日俱增的疑慮感，正使印中邊界爭端難以解決。

拉瓦特說，自去年的邊境衝突發生後，中國和印度在有爭議的邊境地區增設基礎設施、軍隊和軍事裝備，而印度已做好準備，應對發生在邊境地區和海上的任何不幸事件。

中印加勒萬河谷衝突畫面再流出，數百人手持棍棒對峙：