擬於邊境地區設戰區司令部　印國防參謀長稱中國是最大威脅

據印度媒體報道，印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）出席活動時宣稱，中國已成為印度最大的安全威脅，他指印度去年為保護在印中邊界地區而派遣數萬軍人和武器，將有很長一段時間無法返回基地。



印度國防參謀長拉瓦特聲稱，中國已成為印度最大的安全威脅。（網上圖片）

拉瓦特說，自去年的邊境衝突發生後，印度和中國在有爭議的邊境地區增設基礎設施、軍隊和軍事裝備，而印度已做好準備，「應對發生在邊境地區和海上的任何不幸事件」。他表示，缺乏信任，以及與日俱增的疑慮感，正使印中邊界爭端難以解決。

拉瓦特表示，印中兩軍首先應「脫離接觸」，然後實現「局勢降溫」，「重點是回到去年4月之前的最初狀態」。拉瓦特同時承認，目前印方相較於中方在基礎設施上處於劣勢，因此印方強調雙方等距離的撤離。

拉瓦特稱，中國正在實控線附近建立村莊。他續指，中國態度有可能會變得不友善的設想，加上與阿富汗塔利班有關的安全議題，以及巴基斯坦議題，使得印度軍隊進行重組，在北部和西部邊境地區各設戰區司令部，成為必要步驟。他認為，若要與中國作戰，印將會同時爭取美國和俄羅斯的支持。

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另外，據《今日印度》、印度電視台等多間印媒報道，印度政府11日向該國最高法院表示，印軍需要在中印邊境有更寬的公路，從而滿足運輸「布拉莫斯」導彈和其他軍事裝備到達指定地點的需求。

據印媒報道，印度此前發布一項查爾達姆公路計劃，打算用這條全長900千米的公路，全天候連通印度北阿坎德邦的四個朝聖地。報道稱，印度最高法院在11日聽取了該國政府有關修改該計劃的請求。

據了解，「布拉莫斯」是印度軍隊目前最先進的遠程超音速導彈，最大飛行速度約3馬赫，最大射程超過400公里，可以從潛艇、水面艦艇、飛機以及陸基平台發射。印度陸軍從2007年開始裝備陸基型「布拉莫斯」導彈，現服役有兩個型號，具有一定的精確打擊能力，並先後組建了三個導彈團。

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事實上，圍繞拓寬該公路一事，印度國內此前有反對聲音。該國非營利組織「Citizens For Green Doon」曾向最高法院發出反對拓寬公路的請願，稱該工程將由於砍伐森林和破壞生態系統，從而導致大規模山體滑坡和其他環境災難。對此，印度最高法院9日對此回應聲稱「國防和環境需求必須平衡」，需要採取「微妙」的方法。

據悉，10月10日，中印兩軍在莫爾多/楚舒勒會談點中方一側舉行第十三輪軍長級會談。中國解放軍西部戰區新聞發言人龍紹華表示，會談中，中方從維護中印兩國兩軍關係大局出發，為推動邊境局勢緩和降温做出了巨大努力、充分體現了誠意，但印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難。中方維護國家主權的決心意志堅定不移，希望印方不要誤判形勢。