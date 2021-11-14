阿茲海默症｜中醫認為腎虛作祟　江蘇「補腎益精方」療法獲批專利

阿茲海默症（舊稱老人癡呆症）摧毀不少中老年人的生活，患者表現為顯著的記憶障礙和計算力障礙，尚有記憶、行為、語言等一切功能都會逐漸歸零。

雖然該病至今仍是不治之症，但各國一直尋求治療方法。據江蘇新華報業旗下《交匯點新聞》報道，中醫認為阿茲海默症是腎虛作祟，江蘇團隊針對阿茲海默症研發的中藥新療法「補腎益精方」，近日獲批國家專利，「中醫藥將在有效控制阿茲海默症進展方面提供新的方法和途徑」。



根據報道，阿茲海默症是一種以「Aβ和磷酸化Tau蛋白」導致的神經退行性疾病，是繼心腦血管疾病和惡性腫瘤之後，老年人致殘、致死的第三大疾病，全球每年新發病例總數近1000萬，中國65歲以上人群發病率為10%，80歲以上發病率超過50%，預計到2050年中國患者將達4000萬人。然而目前上市的現代醫學藥物，只能暫時改善症狀，並不能從根本上阻止或逆轉阿茲海默症的病情發展。

江蘇省中醫院神經內科博士生導師于顧然教授（圖）帶領團隊研究出阿茲海默症新療法。（我蘇網）

報道介紹，自2010年開始，江蘇省中醫院神經內科博士生導師于顧然教授帶領研究團隊，依託國家自然科學基金課題，通過構建阿茲海默症「毒損腦絡」模型，篩查治療阿茲海默症的中藥，創立「補腎益精方」。

于顧然介紹，中醫根據阿茲海默症的臨床症狀，將其歸屬「痴呆」范疇，認為其發病病機為「腎虛釀毒」。目前認為以腎虛為基礎的臟腑功能減退，精氣血虧虛是痴呆發病的病理基礎，痰濁瘀血積聚是其發展和加重的重要病理因素，痰瘀久滯不化，釀生毒邪，損傷腦絡，敗壞腦髓則是痴呆病情加重的關鍵環節。

是項研究成果已獲得國家發明專利。（我蘇網）

報道指，該團隊結合臨床經驗及現代藥理成果，將固陰煎和神仙六子丸結合，靈活運用加減，組成新方——「補腎益精方」，該處方根據中醫「腎藏精生髓」理論研製，意在通過保護血腦屏障、減輕腦氧化應激損傷，促進Aβ毒素外排，減少老年斑沉積等多方式，來治療阿茲海默症。

于顧然教授團隊採用腎虛型阿茲海默症患者外周淋巴細胞，處理神經細胞產生Aβ毒素，構建「腎虛釀毒」阿茲海默症體外中藥篩查模型，證明「補腎益精方」明顯減少Aβ毒素的產生，運用該模型可以用來篩查中藥，有利於進一步發現針對中醫病機的有效中藥。

據報道，臨床運用該方改善痴呆症狀療效較著，通過體外實驗研究證實了該藥方含藥血清既能保護神經元免受D-半乳糖誘導的氧化應激損傷，也對Aβ誘導的血腦屏障損傷具有保護作用。是項研究成果以「一種用於治療阿茲海默症的中藥組合物及其製備方法」為題，已在國際多個有影響力雜誌發表，近日獲批國家專利授權。