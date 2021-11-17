印度駐華大使傳將換人　新任大使為能說流利普通話「知華派」

中印邊境局勢緊張之際，印媒披露，印度駐華大使即將換人，新任大使是有名的「知華派」，將為中印關係帶來緩和的契機。



印度的中國問題專家、前外交部東亞司司長拉瓦特（Pradeep Kumar Rawat）預計將擔任新任駐華大使。（風向Daily）

據《印度斯坦時報》11月14日報道，印度的中國問題專家、前外交部東亞司司長拉瓦特（Pradeep Kumar Rawat）預計將擔任新任駐華大使。印度現任駐華大使唐勇勝（Vikram Misri）將返回新德里。

報道稱，拉瓦特能說一口流利的普通話，他大部分的外交生涯要麼是在中國，要麼是在新德里與北京打交道。報道又指出，拉瓦特的任命正值中印邊境摩擦持續之際。

針對拉瓦特出任駐華大使一事，俄羅斯衛星網11月16日報道稱，印度或將出現與中國建立互信的新機遇。俄羅斯衛星網認為新任大使或能提升中印兩國溝通的效率。中印的相互務實將有助於緩解邊境緊張局勢。

據悉，中印邊境局勢依然緊張。10月10日，中印兩軍在莫爾多/楚舒勒會談點中方一側舉行第十三輪軍長級會談。

會後，中國解放軍西部戰區新聞發言人龍紹華表示，會談中，中方從維護中印兩國兩軍關係大局出發，為推動邊境局勢緩和降温做出了巨大努力、充分體現了誠意，但印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難。中方維護國家主權的決心意志堅定不移，希望印方不要誤判形勢。