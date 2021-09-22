社交新寵｜年輕人愛當戲精？ 「劇本殺」不懼疫情內地市值破百億

8月一篇：「中國KTV消亡史：不去KTV的年輕人都在玩什麼？」席捲內地網絡，也引發疑問：現在內地年輕人假日都去哪裡玩？而其中強調多人互動、結合角色扮演、解謎推理及密室逃脫的「劇本殺」，是許多年輕人的答案。



這款派對遊戲到了內地衍伸出不同的玩法，更結合傳統中國故事發展出許多有趣的劇本。數據顯示，去年底全中國劇本殺線下門店突破3萬家，在北京就有900多家店，市場總規模高達117.4億元。該報告預測，2021 年劇本殺的市場規模增長至 170.2 億元，2022 年則會達到近 239 億元。



劇本殺成為內地年輕人社交新選擇。（微信＠新華每日電訊）

內地綜藝帶起「劇本殺」熱潮?

據了解，劇本殺源於19世紀的英國派對遊戲「謀殺之謎」，傳到中國以後，因為每位玩家都有一本屬於他的角色劇本加上解謎推理，就有了獨特的名稱：「劇本殺」。

從「謀殺之謎」開始，遊戲環節包括「角色選擇」、「劇本研讀」、「搜查線索」、「圓桌討論」，「票選兇手」、「解開謎底」等環節。但隨著劇本殺推展出各種不同的類型，從一開始的「猜出兇手」也變成「找出真相」或「一起完成任務」、「逃出密室」等，所以劇本殺也有「情感本」、「恐怖本」等不同的類型。

除了一起研讀整個劇本大綱的階段後，每一個玩家都會有各自的「角色劇本」和「角色任務」，如何利用推理和與他人的對談從單一視角了解故事原貌是劇本殺最有趣的地方，有時角色還有「隱藏的秘密」，因此在「爾虞我詐」之間，花費兩到三個小時的劇本殺體驗「角色人生」帶給年輕人不同的「沉浸式體驗」。

25歲的小S此前玩過「龍門客棧」的劇本，他在裡面扮演客棧老闆娘，和兩位客人有私情。她提到，讀劇本和扮演角色真的不知不覺間就會「入戲太深」，一兩個小時很快就過去了。小S認為，對比看電影吃飯等活動，劇本殺更有參與感而且更有趣，她和一眾好友玩玩劇本殺後會再一起吃飯，「繼續聊剛剛劇本的細節」是她消磨假日最好的方式。

2016年，綜藝節目《明星大偵探》的熱播，更是助推了中國劇本殺熱潮。該綜藝目前已經到了第六季，標榜「角色扮演和劇本推理」，劇本有「民國劇本」、「午夜列車謀殺案」、「決戰歐冠之巔」、「瘋狂馬戲團」等，五花八門。2021年內地新綜藝《萌探探探案》，一樣也是邀請藝人一起玩劇本殺。綜藝加持，讓「劇本殺」的熱潮吹的更烈。

當然看明星玩，跟自己下場去玩，是截然不同的體驗。近年因為疫情影響，娛樂場所如影院、KTV、麻將館等生意都不穩定。而內地的劇本殺雖然曾短暫受到疫情影響，但整體仍是穩健成長，根據《2021實體劇本殺消費洞察報告》提到，2021 年市場規模將比去年同期增長 45% 至 170.2 億元；2022 年甚至會同比增長 40.4% 將達到 239 億元。可以參照的是，2020年內地成為世界最大的電影市場，票房是204億人民幣。

「狼人殺」結合「密室逃脫」 劇本與博物館、古鎮玩出新招

此前，《人民網》也提到，從第一代的麻將、撲克牌到第二代的看電影、KTV和聽相聲，再到以「狼人殺」、「密室逃脫」代表的第三代社交娛樂活動「不僅沒有人數限制，而且提升了大眾的參與感和互動感，逐漸成為年輕一代的主流社交游戲選擇」。但是「第三代」也存在問題：狼人殺玩法經典，但玩多了後樂趣會下降﹔密室逃脫雖然沉浸感極強，但故事性較弱，玩家之間沒有角色分別，沒辦法讓每個人都有參與感。

此外，在中國結合傳統仙俠故事甚至影視劇本，也是大熱的關鍵，包括《仙劍奇俠傳》和前段時間火紅的《贅婿》都已經有劇本供玩家選擇。值得一提的是，「漢服熱」和內地年輕人喜歡嘗試不同的服裝也助長劇本殺，在玩完推理後美美的拍一張照傳到社交平台，也是劇本殺吸引人的地方。

近年內地也有許多旅遊景點以「千人劇本殺」結合旅遊景點的宣傳，例如成都市平樂古鎮邛州園也加入「劇本殺」，結合園內的川西民間技藝、人文景觀建築的「百年古村落」搭配真人演員演出，成為戶外劇本殺的好選擇。

日前河南洛陽博物館也利用將館藏文物數位化，並結合「劇本殺」，設計出以西晉時期的洛陽為背景的故事，推出《洛陽東風幾時來》被稱讚有商業頭腦。

影視人員爭先轉換跑道 劇本殺亦面對監管

日前《聯合報》引述北京青年報報道，提到從2018年的逃稅風波再到2020年的疫情影響，過去北京朝陽區高碑店產業園區，是影視公司的聚集地，如今卻成為北京劇本殺店匯集重地，「他們都幹劇本殺去了」。劇本殺的玩家高度集中一線城市，新華社引用華經產業研究院數據，提到劇本殺玩家52.2%集中在一線城市。

劇本殺玩家多集中大都市。（微信＠新華每日電訊）

劇本殺近年開始吸引許多學習影視相關科系的學生去當主持人或加入寫劇本，在娛樂圈整頓之下，也有越來越多人看好劇本殺的發展。但從2020年開始，陸續有內地媒體提到，建議對劇本殺中的「暴力犯罪」和黃色情節進行監管。

今年8月，上海警方亦對對「劇本殺」、「密室逃脫」等新業態場所展開「動態隱患清零」行動，調查這些場所的消防安全。上海警方提到，會對場所中的治安、消防、防疫等隱患督促整改；對涉及違法的予以處罰。成為劇本殺產業發展時的另一層隱患。