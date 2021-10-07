杭州男癡迷劇本殺深夜大叫還揚言弒母　醫生：沉浸遊玩損身心健康

集角色扮演和情感沉浸於一體的推理類遊戲——劇本殺，近期在內地極為火爆。由哈爾濱早前一宗新冠肺炎確診個案發病前曾多次到訪劇本殺實體店，就不難看出其受歡迎程度之高。

惟近日，浙江杭州一名21歲男子癡迷劇本殺，到走火入魔的階段，還曾揚言要「殺了自己的母親」，一度被家人送去看心理醫生。有醫生就表示，長期癡迷性沉浸於劇本殺會影響身體健康，「尤其是心理問題」。



劇本殺是一種玩家扮演劇本中的角色，來解決劇本中的謎題，從而達成遊戲目的的，角色扮演、推理類遊戲。（視覺中國）

劇本殺，又稱「謀殺之謎」，是一種玩家扮演劇本中的角色，來解決劇本中的謎題，從而達成遊戲目的的，角色扮演、推理類遊戲，可以線上或線下遊玩。其中，線下實體店一般為5至8人為主，通常根據劇本設定佈置場景，玩家同處一室，通過語言、表情、談吐、肢體動作等表演故事。

劇本殺遊戲近幾年於內地興起，其受歡迎程度不亞於早年火爆的密室逃脫等，內地多檔綜藝節目還以劇本殺為主題進行拍攝。但官媒《新華社》曾發文批評一些劇本殺的劇本宣傳暴力、靈異，以此為商業噱頭吸引年輕人，引發公眾擔憂。

據浙江衛視《小強熱線》欄目報道，來自杭州的50多歲的王女士（化名），就因21歲正在讀大三的兒子沉迷劇本殺而產生諸多困擾。王女士指，自己的兒子每日什麼都不做、學也不想上、不好好睡覺、不好好吃飯，每天就想著玩劇本殺，生活被完全打亂，「稍不如他意，他就會發火。昨天竟然說要殺我。」

據介紹，王女士的兒子小劉（化名）2020年經朋友介紹接觸到劇本殺，原本性格內向的他，在遊玩劇本殺之後開始變得願意與人交談。但王女士卻發現，兒子精神越來越萎靡，睡覺後經常半夜大喊大叫，「應該是做噩夢驚叫」。綜上情況，王女士決定帶兒子看心理醫生。

浙江省人民醫院臨床心理科的蘇衡主任，對小劉的情況進行了解後表示，這是一種遊戲成癮狀態，且伴隨明顯的焦慮情緒，「真正的治療任重而道遠，需要本人、家長、學校和醫生的密切配合。」蘇衡稱，有些劇本殺的情節有暴力，兇殺等，原本膽小、心智未完全成熟的青少年完全沉浸在角色中後，會把情節當作現實，受到驚嚇。

蘇衡又指，生活之餘偶爾玩玩劇本殺無可厚非，放鬆一下身心，但時間一定要把握好，長期癡迷性沉浸易出問題。有些人經常玩到三更半夜，長時間熬夜不但會引發失眠、造成內分泌的紊亂、免疫力的低下等問題，上癮難以自拔者還易產生焦慮、抑鬱情緒、出現幻覺等精神病學症狀，應引起各方面的重視。

蘇衡介紹稱，自己所在的科室曾於近期接診了4至5宗，因玩劇本殺出現心理問題的病人，年齡最小的是15歲中學生，最大為30歲。他建議，對於未成年的孩子最好在家長指導下參與，比如可幫助劇本內容的選擇，玩耍時間進行把控與限制等。

話題「21歲男生沉迷劇本殺走火入魔」還登上微博熱搜，有網民就表示：

「跟劇本殺本身無關，都成年了還這樣，無語」。



「能不能都從自身找找原因，那麽多人玩，怎麽就你出問題了呢」。



「怪遊戲，怪劇本，怪奧特曼（超人迪加），就是自己沒問題」。



「國內每天都發生車禍，究其根源，都跟機動車有關」。



「請家長多關心關心孩子的心理需求，比禁這個禁那個好得多」。

