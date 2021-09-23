社交新寵｜打麻雀唱K式微？「劇本殺」反映內地Z世代社交新模式

時代在不斷變化，不同年代的年輕人喜愛的社交活動在轉變，從打麻雀、玩啤牌到唱K、狼人殺、桌遊，再到密室逃脫和「劇本殺」，新的社交娛樂方式層出不窮。



劇本殺，這個集角色扮演和情感沉浸於一體的解謎推理類遊戲，近年在內地悄然興起，成為時下年輕人社交活動的「新寵」。調查顯示，在國內消費者偏好的線下潮流娛樂方式中，選擇劇本殺的用戶佔比達36.1%，僅次於看電影和運動健身。



為何劇本殺能讓「90後」「00後」們暫時放下手機、面對面交談，投入三四個小時體驗「破案過程」？劇本殺是如何成為年輕人新奇玩樂的選擇之一？他們又希望從這款遊戲中獲得什麼？



3月22日，在陝西省西安市一處「劇本殺」門店內，劇本主持人在向玩家講解劇情。（中新社）

內地市場規模將超過150億

劇本殺遊戲以邏輯推理為核心，玩家們（通常5-10 人不等）以第一人稱視角圍繞劇情進行人物關係還原、互動交流、探討、交換線索，共同揭開秘密或發現兇手。從未接觸過劇本殺的人，可能會對這個遊戲感到陌生，或對其火爆程度感到不解。

但無論喜不喜歡、是否玩過，劇本殺的影響力及相關產業高速增長的發展態勢已經讓人無法忽視。《2021年實體「劇本殺」消費洞察報告》（以下簡稱《報告》）顯示，今年內地「劇本殺」市場規模將超過150億元（人民幣．下同），消費者規模或達941萬元。而在2018年，其市場規模才僅65.3億元。

另據內地企業信息查詢網站「企查查」統計，今年上半年劇本殺等桌遊相關企業就新增3543間，同比增長高達297%。而上述《報告》顯示，從門店總體數量來看，上海、武漢、北京的劇本殺門店數量目前位居全國前三。

《報告》還稱，在劇本殺消費用戶中，58%為女性玩家，超過七成的玩家為30歲以下喜歡邏輯推理、角色扮演及新鮮體驗的年輕人群。其中學生群體佔比較高，約為28%。

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社交需求 or 打發時間？

在上一篇「劇本殺」系列專題文章提到，2016年起，綜藝節目《明星大偵探》熱播，助推了內地劇本殺熱潮。上述《報告》亦指出，朋友推薦，以及受熱門綜藝影響，是劇本殺吸引用戶消費的兩種最常見渠道，兩者比例分別佔比40%和37%。

至於劇本殺為何受到年輕人追捧？《中國青年報》（以下簡稱中青報）的調查就顯示，約四成的受訪者表示，玩劇本殺是為了滿足社交需要，和朋友一起「相愛相殺」；約35%的受訪者表示出於個人愛好，還有近22%的人稱是為了打發時間。

通過劇本殺體驗另一種人生

劇本殺的故事框架虛構時空，為玩家提供了角色扮演的機會。每位玩家在參與劇本殺的過程中都可以選擇一個專屬的角色以及與角色相對應的劇本，劇本中可能包含該名角色的人物設定、劇本的故事背景。

在實景搜証的劇本殺中，店家還會為玩家提供完整的服裝、道具、化妝服務。有DM（劇本殺主持人）和NPC（工作人員扮演的輔助角色），用飽滿的情緒和入戲的表演，來確保劇情推進、玩家不出戲。

在吉林長春一間「劇本殺」門店內，劇本NPC（非玩家角色）換裝準備遊戲。（視覺中國）

而在遊戲過程中，玩家的任務是找出「真兇」，但「真兇」的任務是「逃脫」，因此玩家們除了要化身「戲精」，還要使出渾身解數，利用思維、話術和演技的博弈和推理，不斷接近劇本的「真相」，最後才能撥開迷霧。

當玩家代入角色的時候，遊戲中的歡笑、淚水、緊張、猜忌、燒腦，可以讓人忘記現實，體驗第二種人生或另一個世界。也因此，玩家最看重的劇本殺的體驗感。中青報的調查指出，超過八成受訪者希望在劇本殺中獲得沉浸式體驗的趣味。

此外，還有58.81%的受訪者希望獲得成就感和滿足感，58.64%的人認為玩劇本殺是一種解壓的方式，37.17%的人認為劇本殺中有任務目標的交流，可以避免一些人的「社交恐懼」。

Z世代的社交新寵

《人民網》的觀點文章曾以內地「老中青三代」社交娛樂活動作比較，稱對於老一輩人來說，最主流的社交娛樂活動是打麻雀和玩撲克。這些棋牌類遊戲經久不衰，但礙於技術門檻和人數限制，總會令大家的參與感「冷熱不均」。由此催生了第二代社交娛樂活動——唱K、看電影、聽相聲等等。雖然沒有了人數限制，但參與這種社交娛樂活動彼此之間的互動感不強，社交趣味有限。

如今，以狼人殺、密室逃脫、劇本殺為代表的第三代社交娛樂活動應運而生，不僅沒有人數限制，還能提升大眾的參與感和互動感，因此逐漸成為年輕一代的主流社交遊戲選擇。而在互聯網時代，線下劇本殺也為年輕人提供了一個難得的機會放下手機，讓他們面對面溝通交流，滿足年輕人的交際需求。