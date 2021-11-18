逃往黑龍江？朝鮮前特種兵吉林越獄一個月　東寧市公安懸賞50萬元

據稱在朝鮮曾擔任特種兵，其後在中國犯下偷越國境、盜竊、搶劫等多項罪名的朝鮮籍罪犯朱賢健，自上月18日逃離服刑的吉林監獄後至今下落不名。

吉林市公安局早前已將對朱賢健懸賞金額提升至50萬元（人民幣，下同），黑龍江東寧市公安局亦在周四（18日）宣布，凡提供線索直接抓捕罪犯，將會獎勵50萬元。



朱賢健自上月18日逃離服刑的吉林監獄後至今下落不名。（吉林公安局）

據此前報道，在10月18日晚，朱賢健利用收工時間，強行脫逃圍牆高6米的吉林監獄。從網上流傳事發一刻的影片所見，當時朱賢健右腳沒穿鞋，手上拿著繩子。多名監獄工作人員發現其舉動後，連忙喝止和追趕，但在眾人的注視下，朱賢健迅速從一扇鐵門攀爬至鐵門上方的雨棚。爬上雨棚後，他似乎從身上拿出一根繩索狀的物品，並大力拉扯，疑似破壞監獄的電網，過程中可見到有多次冒出火花。

另一段影片則顯示，朱賢健在翻出鐵絲網跳落地面，滾了幾下，躺了10秒鐘後才站起身來，隨後一路小跑消失在畫面中。

黑龍江東寧市公安局發布縣賞通告。（微博）

黑龍江東寧市公安局的懸賞通告指出，朱賢健的語言表達不流利，有撿拾、盜墓、搶劫食品、衣物等生活用品，晝伏夜出特點。朱賢健為躲避抓捕，可能採取更換衣著、化妝等方式改變其體貌特徵。通告表示，凡提供線索直接抓捕罪犯，獎勵50萬元。凡是知情不報、窩藏、包庇，將依法追究法律責任。