攝影師陳漫Dior展覽作品被指「醜化亞裔」　營銷號發稿護航遭封禁

中國著名攝影師陳漫近日為迪奧（Dior）展覽拍攝的照片在內地引起廣泛爭議，被網友質疑「醜化亞裔形象」。

在一片網友的罵聲之中，內地網絡一些營銷帳號卻發文為陳漫護航，這些帳號目前都處於禁言狀態。



據早前報道，在陳漫的最新作品中，照片中的女子兩頰泛紅且滿布雀斑，眉毛淺淡，細長的雙眼邪魅地望著鏡頭，並配上貼頭皮的清朝髮式，雙手持著黑色「Lady Dior」皮包，左手還戴了兩隻護甲套。這個作品在日前於上海舉辦的《迪奧與藝術》「LADY DIOR我之所見」主題區展出。

事件在網絡掀起軒然大波，很多網友都狠批這是西方對黃種人的刻板印象和污衊，認為陳漫這種扭曲審美是為獲得國際認可與價值；也有人指陳漫的風格一向如此，並無不妥等。

著名攝影師陳漫。（網易娛樂）

網易娛樂報道指，事件發酵後，一些營銷號卻發文稱：「對於美的標準從來就不是千篇一律的，沒有人能夠可以從客觀的角度來爭奪審美的話語權。」配圖和文字內容都相同，讓人懷疑是收錢後發通稿，這些帳號目前都處於禁言狀態。有網友直言：「不是什麼錢都可以恰的。」

內地網絡一些營銷帳號發文為陳漫護航，這些帳號目前都處於禁言狀態。（網易娛樂）

其中更有網友親身測試，在微博轉發了這些為陳漫護航的文字，並在最後加上了「（轉發後截圖發群統計，記得刪除括號內容）」。這名網友的本意是反諷替陳漫護航的營銷號，卻也遭到平台禁言。