中印邊境｜新疆軍區裝備新型保温方艙　24小時熱水供應可健身娛樂

寒冬來臨，中印兩國在邊境部署進一步加強，兩軍戍邊士兵的後勤保障物資也一併跟進。據解放軍軍方近日報道，新疆軍區裝備新一代可拆裝式自供能保温方艙，內部設施一應俱全。



據軍方媒體中國軍視網周四（18日）報道，駐紮在喀什崑崙山的新疆軍區邊防部隊，日前已裝備新一代可拆裝式自供能保温方艙，大大改善高原官兵的住宿生活，在高原室外温度零下10度的情況下，方艙內温度可以達到20度，24小時熱水供應，室內設有體能訓練場、文體活動室、車庫，以及高原蔬菜工廠等。

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中印於今年10月召開的第13輪軍長級會談以失敗告終。雙方均向外聲明是對方的問題，兩軍在邊境的部署進一步強化。

美國《防務新聞》近期報道，印度陸軍高級軍透露印軍正準備今年冬天在拉達克東部印度實控線沿線部署大量部隊、武器和後勤裝備。還計劃使用蜂群無人機作戰系統，以彌補地面偵察設備在海拔4,500米以上地區無法執行任務的缺陷。

報道稱，印度陸軍目前已經在拉達克地區部署了五萬餘名士兵以及榴彈炮、主戰坦克、阿卡什防空系統、皮納卡多管火箭炮和步兵戰車等重型武器裝備。

中印對峙前線，解放軍禦寒宿舍曝光：

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印軍官還透露，從今年10月到明年3月，印軍將在每名士兵身上花費約1.5萬美元（約11.7萬港元）。印軍事後勤專家表示，印軍正在進行冬儲，包括口糧、工程機械、醫療用品、武器彈藥、冬款軍服和適合高原極寒氣候的作戰車輛。印專家指出，需要為每個士兵儲備80種物資，包括大量煤油、柴油和汽油，這些物資將為部隊供暖，為車輛提供燃料。整個冬天，印度邊境部隊大約需要50萬噸物資。

另據中國外交部官網消息，周四，中印兩國舉行了邊境磋商和協調工作機制第23次會議，積極籌備第14輪軍長級會談。雙方就近期中印邊境地區局勢坦誠深入交換了意見，同意鞏固既有脱離接觸成果，嚴格遵守雙方簽署的協議協定和達成的有關共識，避免現地局勢出現反覆。