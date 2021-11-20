北京人均存款近20萬元　北方人更能存錢與樓市、人口結構有關？

據第一財經報道，內地有12個城市住戶存款餘額超萬億元（人民幣．下同），當中以北京最多，達逾4萬億元，其次為上海、廣州、重慶、深圳。而人均方面，北京人均存款近20萬元，且北方城市的居民存款總量要更為突出。



報道根據《中國統計年鑑2021》，各地統計年鑑、統計公報，對直轄市、省會城市、計劃單列市以及蘇州、無錫等經濟大市在內的45個重點城市作出統計，顯示至2020年末，北京、上海、廣州、重慶、深圳、成都、天津、杭州、蘇州、西安、瀋陽和武漢的住戶存款餘額超過了萬億大關，其中北京達到42889億元，上海為36734億元，兩地遙遙領先其他地區。

報道認為產業結構的特點，決定了京滬的高收入崗位最多，加上兩地的城鎮化率水平很高，城區人口規模大，因此住戶存款也最多。而華南的廣州住戶存款總量僅次於京滬，達到20774億元，不過僅比位居第四的重慶領先564億元，後者未來或能實現後來居上。

而人均存款方面，報道根據住戶存款餘額和2020年七普人口數據，推算出45個重點城市的人均存款數據，顯示2020年北京、上海、杭州、瀋陽、廣州、太原、天津、深圳、大連、南通、南京這11個城市居民人均存款超過10萬元，其中北方城市共有5個。

具體而言，2020年北京人均存款接近20萬元大關，達到了19.6萬元，上海僅隨其後，達14.8萬元，第三則由杭州以11.9萬元奪得。之後，來自東北的瀋陽以11.4萬元位居第四，高於廣深兩大一線城市，而太原與廣州並列第5，天津位居第7，大連位居第9，唐山、烏魯木齊也較為靠前。相比之下，8個人均存款低於7萬元的城市全部來自南方地區，其中南寧人均存款僅為5.1萬元，民營經濟大市泉州僅為5.5萬元。

58安居客房產研究院分院院長張波分析，人均存款的區域差異與樓市有一定關聯性，東南部的一二線熱點城市使用貸款的乘數尤為較高，對於自身存款的消耗亦較大。同時，很多北方城市實際購房需求正在弱化，特別是年輕人外流後，當地人口年齡也就較大，而這批人中很多已有物業，相應地就能存下更多錢。此外，廣東、福建、浙江等地的民營經濟發達，投資氛圍濃厚，也影響了人均存款的高低。