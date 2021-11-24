地形天氣因素增救援難度　哀牢山遇難者遺體歷時40小時送至殯儀館

中國地質調查局4名地質人員，進入雲南哀牢山山區後失聯並遇難。當地複雜的地形及天氣因素，為遺體運送工作製造了諸多困難。周三（24日）凌晨，歷時40個小時後，4人遺體最終被運送至鎮沅縣殯儀館。



歷時40個小時後，4名遇難者遺體被運送至鎮沅縣殯儀館。（澎湃新聞）

據了解，在4人遺體被發現後，搜救人員便展開遺體轉運工作，惟哀牢山陡峭的山形以及當地突逢連日暴雨，為遺體轉運工作增添大量難度。

有參與為搜救隊員運送補給物資工作的鎮沅縣村民表示，由於山路太過陡峭，所有物資都要靠人力運送至山上，至少六七十度坡度的山路，使前行十分困難。「路程只有兩三公里，但至少需要三個小時，最遠有個營地要走五六個小時才能到。」

當地複雜地形及暴雨天氣為遺體運送工作增加困難。（澎湃新聞）

因此，搜救隊員運送4名遇難者遺體的工作亦十分艱難。周二（23日）晚9時50分，4名遇難者遺體被轉運出山，所有搜救隊員撤離。24日凌晨零時左右，歷時40個小時後，4名遇難者的遺體被運送至鎮沅縣殯儀館。目前，4人遇難的原因正在深入調查中。

據早前報道，4名地質人員13日由普洱市者東鎮樟盆村進入哀牢山腹地，開展森林資源調查，按計劃，4人從哀牢山腹地翻過山脈，到達玉溪市新平縣完成預定任務。惟13日下午4人最後一次與外界取得聯繫後便失聯，直至22日8時32分第4名失聯人員的遺體被發現，4人全部遇難。