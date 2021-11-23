4名哀牢山失聯地質人員遇難　搜救者：衣冠完整無被野獸侵害跡象

11月13日，中國地質調查局4名隊員，進入雲南哀牢山山區後失聯。經過多日搜救，4人於周一（22日）被找到，但均已遇難。

據搜救者介紹指，根據目測，4名遇難者衣冠較為完整，無被野獸侵害跡象。目前，相關原因正在深入調查中。



據搜救者目測，4名遇難者衣冠較為完整，無被野獸侵害跡象。（中國新聞周刊）

據《中國新聞周刊》報道，雲南鎮沅縣政府工作人員介紹，4名隊員年齡介乎25至32歲之間，此前均有服役經歷。今次進山他們攜帶有RTK設備（即「實時動態技術」）、羅盤、工兵鏟、砍刀、雨衣等工具，以及一天半的幹糧。

4名隊員13日由普洱市者東鎮樟盆村進入哀牢山腹地，開展森林資源調查，按計劃，4人從哀牢山腹地翻過山脈，到達玉溪市新平縣完成預定任務。惟13日下午4人最後一次與外界取得聯繫後便失聯，直至22日8時32分第4名失聯人員的遺體被發現，4人全部遇難。

據了解，4名隊員人手攜帶一台RTK設備，只要按下按鈕，即可傳遞實時定位以便搜救。但14日至21日11時期間，4人均從未打開過RTK設備。有從事地質工作的人士就此表示，原始森林中若失去通訊訊號，即便打開，後方人員亦無法收到信息。

據公開資料顯示，哀牢山是國家級自然保護區，最高海拔3100多米，面積廣大，範圍涉及雲南省多市縣，僅在鎮沅縣的面積就達到13.5萬畝，而該地區山勢陡峭、地理環境複雜。有參與救援人員指，救援期間自己的手機訊號斷斷續續，「主要是雨後霧很大，能見度低，容易找不準方向；而且下了雨溫度太低，他們身體上可能也受不了。」

地質人員遇難地區山勢陡峭、地理環境複雜。（中國新聞周刊）

另據《新華社》報道，針對救援情況，雲南省消防救援總隊副總隊長王崗介紹指，搜救區域確定為「三區一線」，即是哀牢山普洱市鎮沅縣一側片區、哀牢山玉溪市新平縣一側片區、楚雄州雙柏縣一側片區和哀牢山山脊線，累計投入專業救援人員和當地幹部群眾逾8000人次。

雲南省消防救援總隊戰訓處副處長楊磊介紹，搜救隊伍動用了直升機、「翼龍」無人機、熱成像無人機、搜救犬等，直至11月21日18時33分，在新平縣水塘鎮哀牢山山區重點區域東南方向直線距離1.85公里處發現3名失聯人員，已無生命體征。翌日早8時32分，發現第4名失聯人員，亦已遇難。

根據搜救者介紹，4名遇難者均衣冠較為完整，無被野獸侵害跡象。目前，相關原因正在深入調查中。