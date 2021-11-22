雲南哀牢山4名地質人員失聯9天　今晨被尋回證實全部遇難

11月13日，中國地質調查局4名隊員進入雲南哀牢山山區後失聯，經連日搜救，雲南哀牢山失聯人員搜救指揮部消息，4名失蹤者今晨（22日）已找到，均已遇難。



救援行動的前方指揮部介紹，11月20日對失聯人員簡易宿營窩棚的下游方向進行地毯式搜索後，除了發現工作人員排泄的糞便外，在糞便下游兩條小溪的交匯處繼續行走約1公里又發現一件雨衣碎片，經比對和失聯單位的司機確認，證實該雨衣為失聯人員攜帶的物資。

據此前報道，4名地質調查員年齡最大為32歲，最小為25歲，均曾當過兵。有救援現場片段資料顯示，4人的名字分別為楊敏、張金榜、張喻、劉宇（音）。

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按照計劃，他們11月13日徒步進入哀牢山內部，翻過山脈到達玉溪市新平縣完成預定任務；他們原定於13日下午或14日上午下山，但最終未在計劃時間內下山。據初步調查，4名人員此次進山是為了開展森林資源調查，攜帶有羅盤、工兵鏟、鐵鍬等工具以及約1天半的口糧。

哀牢山是國家級自然保護區，最高海拔3,100多米，範圍涉及雲南省3個州6個縣。哀牢山的山形陡峭、地理環境複雜，擁有全國最大的中山濕性常綠闊葉林區，森林覆蓋率85.1%，是中國生物多樣性最為豐富的地區之一。當地村民表示，哀牢山中有蛇、黑熊等野獸，曾有村民被黑熊抓傷半塊面，所幸未有危及生命。