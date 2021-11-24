雲南哀牢山遇難者遺體露腹面帶笑容　救援人員：生前曾現失溫特徵

中國地質調查局4名隊員，11月13日進入雲南哀牢山山區後失聯。經多日搜救，遺體均被發現。最新消息披露指，有遺體被找到時呈失溫特徵。此外，由於哀牢山山形陡峭，遺體轉運工作還遇到困難。



4名地質人員曾用油漆在石板上留下標誌。（南方都市報）

綜合內地媒體報道，4名隊員13日由普洱市者東鎮樟盆村進入哀牢山腹地，開展森林資源調查，惟當日下午4人最後一次與外界取得聯繫後失聯。經連日搜救，21日下午6時33分，其中3名失聯人員的遺體在哀牢山玉溪市新平縣水塘鎮被發現，及至22日早8時32分，發現了第4名失聯人員。至此，搜救工作結束，4人均遇難。

有救援隊負責人表示，通過4人留下的痕跡表明，他們是由臨時過夜地前往作業地時出事的，距離終點不過200米。他們使用的是機械羅盤，因哀牢山上有磁力紊亂現象，影響羅盤正常使用，產生錯誤的方向指引，導致他們一直在圍著臨時營地轉圈。

由湖南長沙馳援參與搜救行動的嶽麓藍天救援隊隊長譚章表示，在搜救過程中發現4人曾順著河流、溪流往下游走的痕跡，「應該是希望沿水道找到村莊」。另外，救援隊還在石板上發現了油漆留下的標誌，「失蹤人員的戶外生存能力還是非常強大的」。

譚章又披露，最初發現的3名失聯人員中，有1人的衣服掀開，露出腹部，面部還帶有笑容，「這是典型的失溫症狀」。他又進一步判斷，4人遺體被發現時分隔兩處，極有可能是4人中途決定由1名隊員外出求救，剩下3人原地保存體力。

此外，由於哀牢山山形陡峭，地理環境複雜，4名地質人員遺體轉運工作亦十分艱難。有當地知情人士透露指，「殯儀館的車輛已經去接了，但不知道什麽時候才能接到。搜救隊員抬著遺體，22日才走了400米。」而23日上午，殯儀館的車輛再次前往哀牢山，直至當晚7時許，車輛仍未返回。

另有參與救援人員表示，遺體轉運的速度非常慢，目前仍在轉運過程中，「24小時可能還走不了1公里」。