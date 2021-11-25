農村網紅竟是安徽「村霸」　與母親一同落網村民放鞭炮慶祝

日前，安徽省六安市霍邱縣公安局宣布捉獲一眾「村霸」惡勢力犯罪團體，抓獲何靜、陳永芳2名犯罪嫌疑人。公安局表示要向社會徵集該團體犯罪證據，由於兩人是村裡有名的「村霸」，多戶人家放鞭炮慶祝。



當地村民表示，兩人很喜歡在村里「抽秤」，多次敲詐勒索同村男性，因此一聽她們被帶走，很多人慶祝。據了解，32歲的何靜為當地小有名氣的網紅，平時銷售農副產品，在抖音更有近5萬粉絲。目前該帳號也已經被封禁。



綜合內地媒體報道，何靜2020年開始在網絡賣農產品，還常發佈一些跳舞、唱歌等自拍視頻。截至今年11月21日，該帳號累計發佈2518個視頻作品，擁有粉絲4.9萬，獲讚數達到93.7萬。

根據何靜在視頻裡說法，她是一名離異的單親母親，領有殘疾人士證，獨自帶著3個年幼的孩子生活。為了賺錢，她在父母的幫助下做起了家庭農場，主要售賣雞、鴨、蘿蔔乾等農產品。

同是霍邱縣人，也在短視頻平臺賣土特產的小琴透露，自己與何靜打過架。她提到，何靜在當地是很出名的人，經常與人發生口角，何靜母女兩人曾到她的特產店大鬧並報警，也曾趁她在直播時，在一旁大哭大鬧。

村民透露，何靜父親在村裡人挺好很老實，但何靜母女「人不太行」。問及具體事蹟，村民閉口不談，稱「誰都怕她，怕報復」，只說母女倆喜歡找人麻煩，經常報警告人誹謗。也有網友發文指出，何靜母女二人曾把村裡的一個道路給霸佔了，讓路過的司機都要給過路費。

村民李某則說，何靜和她的母親陳永芳為人霸道，不僅有過偷盜同村鄰居雞鴨的行為，還多次敲詐勒索同村男性。「之前發生過電工去她家維修電路被勒索的事。電工進門後，何靜正在洗澡，她母親就勒索電工3萬元錢，否則告他強姦。」亦傳言指出，此次何靜母女被捕，是因為有村民告發何靜母女「仙人跳」。

目前尚不知道何靜母女所犯具體罪名。據六安市公安局宣傳科工作人員表示，目前案件正在偵察中，具體犯罪事實也正在調查中，「其他情況暫不便告知」。

據了解，何靜母親因身體不適已經先被釋放回家。有村民表示，何靜被公安帶走後，兩個大孩子被前夫帶走，小孩子由何靜的父親照顧。也有村民也替何靜緩頰，要大家留點口德，「她一個人帶三個孩子也不容易」。