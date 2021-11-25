神秘人「順其自然」23年來捐出逾1300萬　今年或曾為河南抗洪捐款

天災發生難以預計，不少國家更面臨飢荒、戰亂等問題，除了捐出物資，不少善心人士平日都會捐款，望出一份力幫助有需要的人。

近日，內地傳出有神秘人連續23年向浙江寧波市慈善總會捐款，累計捐出1363萬元（人民幣，下同），另河南省慈善總會7月亦收到5萬元「抗洪捐款」。雖然捐款人署名不同，但捐款方式及落款地址與前述相同，兩間慈善機構都懷疑該名神秘人是同一人。



《人民日報》報道，11月23日，一封署名為「順其」的掛號信寄到寧波市慈善總會，信封內共有107張匯款收據，總計105萬元，落款地址是現實中不存在的寧波市中山路1號。

11月23日，寧波市慈善總會收到一封署名為「順其」的掛號信。（映象網）

自1999年，神秘人每年都會向寧波市慈善總會捐款。會長陳雲金透露，神秘人第一次捐款時曾留下一張紙條，上面寫有「好事不說，壞事不做，順其自然」，自此大家便稱神秘人為「順其自然」。他表示，當初也曾嘗試去找神秘人，但很顯然對方不想公開自己的身份，「後來我們就尊重他的意願放棄尋找了」。

陳雲金介紹，神秘人每年都是11月底或12月初捐款，每次都會從「順其自然」4個字中隨機選擇兩個字署名。由於匯款超過1萬元需要署上真名，因此每張單據的金額都不超過1萬元。以今年為例，匯款單中有105張的金額是9999元，另外兩張分別是50元和55元。

今年7月， 河南省慈善總會收到署名為「風調雨順」的匯款單。（微博＠河南省慈善總會）

關於「順其自然」的身份再度成為網民討論的焦點，與此同時，網上亦曝光了一位署名為「風調雨順」的匿名捐款者。河南廣電消息，今年7月25日，河南省慈善總會收到一封署名「風調雨順」的掛號信，落款地址為寧波市中山路1號，與前述神秘人捐款的落款地址相同，且信封上的字跡幾乎一模一樣。

河南省慈善總會共收到6張匯款單，包括5張9999元，1張5元，共計5萬元，匯款時間為7月23日。匯款單附言：「暴雨過後，寄上微款，助人所需」。河南省慈善總會工作人員稱，將5萬元分6張匯款單的捐款方式，與「順其自然」的捐款方式非常相似，「當看到落款地址的時候，我們就在猜測，這是不是那個捐款23年的神秘人『順其自然』」。

據了解，2015年寧波遭遇颱風襲擊，署名為「風調雨順」的捐款人分別向象山、寧海、奉化慈善總會各捐5萬元，並在捐款單上留言：「颱風過後，寄上微款，助人之需」。2008年，江西九江市紅十字會也收到一筆由浙江寧波匯出、署名為「風調雨順」的3萬元救災捐款。