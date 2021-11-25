雲南哀牢山遇難者未開啟RTK定位裝置　出事疑與強磁場干擾有關？

11月13日，中國地質調查局4名隊員進入雲南哀牢山山區後失聯。經多日搜救，4人於22日被尋回，均已遇難。

《紅星新聞》報道，雲南省登山戶外運動協會曾派遣24名搜救人員組成3隊重裝穿越小組，計劃在無補給的情況下，連續5天長途跋涉搜救，其選擇的道路與遇難者被發現的地方僅相隔一條山脊。

帶領重裝突擊隊參加救援的協會會長胡文琨，近日就講述了救援過程。



隊伍曾做好長期搜救準備

胡文琨介紹，當日協會帶領3隊重裝突擊隊去哀牢山救援，由於本次搜救的道路非常艱難，在執行任務過程中，隊員會有摔倒、指南針方向受到干擾等情況，所以隊員都是從雲南省登山戶外運動協會中，挑選出搜索技能和自我保護能力強的成員，組成8人一隊展開搜救任務。

由於重裝穿越基本上沒有後援，所以每名隊員都要帶齊衣食住行的裝備。本次重裝突擊隊按照5天的給養定位，配備有帳篷、睡袋、GPS衛星電話、煮食用的反應堆、燃料氣罐、5天的食物、防寒保暖的衣物等。

據了解，遇難者當時沒有開啟RTK定位裝備。（央視新聞）

事故原因？

胡文琨稱，在搜救過程中，無論是電子抑或機械式的指南針都受到磁場干擾而紊亂，救援隊伍需要畫圖重新確定位置。11月14日至16日期間，哀牢山都有大雨，而山上每逢下雨就會起霧，容易迷失方向。

他判斷遇難者的遺物後，發現當時仍有食物和汽油剩餘，懷疑遇難者是受到大霧及當地的磁場干擾致迷路，並在自身沒有認知到危險的狀況下發生失溫意外，「因為意外發生得比較突然，遇難者沒有表現得不好的狀況，而是呈現失溫者微笑的面部表情。4名遇難者相隔不遠，有兩個人並排躺在一起，一個人順着一個方向，另外一個人跟他們間隔10米左右。只有戶外失溫這種情況才會很快地把人的生命帶走」。

據了解，遇難者當時有配備RTK裝備（實時差分定位）幫助定位，卻沒有按下該裝備求救。胡文琨認為，正因為他們沒有意識到危險和問題，才未有按下定位裝置，「我們指揮部在測量該地的磁場時發現，救援地的磁場是四川黑竹溝磁力強度的兩倍。所以在事故發生前，4名調查員可能還在尋找工作點樣地，他們個人認為還沒有產生危險，所以沒有打開裝備發出求救信號」。

消防、武警、當地村民等組成搜救小組，在哀牢山中搜尋失蹤者。（鎮沅縣融媒體中心）

遇難者野外生存經驗豐富

事實上，4名遇難者曾經當兵，野外求生技能及經驗豐富。據參與本次搜救、遇難者的前戰友透露，4人的能力非常強，主要負責林地調查、地質調查、冶金礦產等工作，至少有3年以上的工作經驗，在野外工作中累積豐富的野外生存經驗。

胡文琨表示，遇難者作為戶外調查的地質隊員，戶外生存能力比普通戶外愛好者更強大，甚至在某種意義上比某些戶外專家都要強大，包括就地取材尋找食物和水源，「這也是為什麼他們沒有帶那麼多裝備的原因，因為他們野外生存經驗很豐富，就像獵人一樣」。

救援難度大

胡文琨稱，本次救援行動可說是難度最大，由於位置不明確、上山道路難，再加上遇難者沒有信號、沒有報警、沒有定位，沒有各種信息資源，救援全靠大海撈針。

同時，哀牢山的地質地形格外複雜，磁場更是四川樂山市黑竹溝磁力強度的兩倍。據悉，黑竹溝因磁場奇特，被喻為是「中國百慕達」，曾發生多宗人畜失蹤事件。