華為「天才少年」鍾釗捧201萬年薪　入職兩年兩破業界學界極限

華為百萬年薪招募「天才少年」的話題近年不時引起熱議，但「天才少年」們的日常工作始終被披上了神秘面紗。而在近期，華為員工網絡社區發布文章，介紹了拿到華為「天才少年」最高檔年薪201萬（人民幣．下同）的鍾釗博士的事蹟，顯示其僅用不到1年的時間，就帶領團隊將AutoML算法研究應用到了千萬台華為Mate系列和P系列手機上。



華為創始人任正非於2019年發起「天才少年」計劃，意在吸引頂尖人才，三年來招募不到20人。其工資按年度工資制度發放，共三檔，年薪最高達201萬元，全球僅5人拿到，於2019年入職的鍾釗便是其中之一。

華為「天才少年」計劃是由創始人任正非發起，用頂級薪酬吸引頂尖人才的項目。（資料圖片）

本月初，華為員工網絡社區發布文章《種下一顆種子，繁衍成一片森林》，介紹到鍾釗入職不到一年，就帶領團隊把AutoML技術應用到數千萬台華為手機上，做到了在業界第一次將AutoML大規模商用的突破，第二年又帶領團隊研發端到端像素級AutoML流水線，成功將視頻攝影原型算法的複雜度降低百倍，再次突破業界與學術界的極限。消息一出隨即引發熱議，有輿論認為華為這逾200萬的年薪「花得值了」。

據了解，鍾釗解決的正是圖像像素處理算法中的一大痛點，即算法精度與模型大小的平衡。若解決它，就能將像素處理算法部署到手機上，加速空間增強、超分辨率等圖像處理的速度。具體到像素的算法上，此前還沒有團隊成功將AutoML進行大規模應用，直至鍾釗的團隊。簡單而言，AutoML（Automated Machine Learning）即「用AI設計AI」，從2014年開始成為熱門研究，並在2018年逐漸進入試商用加速階段。

鍾釗憶述，2019年，即在入職華為不久，M手機就決定上線他們部門一個重要的拍照算法，但是當時M手機的拍照算法包含了一個很大的AI模型，雖然拍照效果很好，但功耗、出圖速度一直不能達到產品交付標準，嚴重影響整個產品的交付進度，「在這麼關鍵的時刻，這麼重要的項目，部門能果斷讓我們上，是給我們機會，我們不能辜負信任，必須頂住壓力迎難而上……通過兩個月的拼搏，我們的攻關取得了顯著成效，一個近乎不可能的目標竟然這麼快就實現了……我們團隊也真正做到了在業界第一次將AutoML大規模商用，把這個技術應用到數千萬台華為手機上，極大地提升了用戶體驗」。

此外，1991年出生的鍾釗還坦言，其之所以走上科研之路，有父親對自己的潛移默化。據他介紹，其父親應是中國第一批接觸電腦的人，是很早一批的北大學生，之前在中科院的高能物理所（原子能研究所）做研究，是錢三強何澤慧夫婦的學生，他最早是搞核物理研究，就是做兩彈一星，主要是氫彈的研究。