武漢大學27歲博士生入選華為「天才少年」　熱愛生活還會練腹肌

2019年6月起，華為創始人任正非從全球範圍內招募「天才少年」，並用頂級薪酬吸引頂尖人才。武漢大學計算機學院27歲的博士生江奎近日入選「天才少年」，是武漢大學首名入選的學生，備受外界關注。



《中國基金報》報道指，江奎是一名學霸，在校期間曾參與國家自然科學基金聯合基金重點項目、湖北省技術創新重大項目、國家自然科學基金面上項目等6個項目的研究，在計算機視覺領域國際和國內重要期刊和會議上發表論文30多篇，其中第一作者文章14篇，申報發明專利8項，授權兩項。

江奎曾獲多項比賽獎項，包括AIM（ICCV Workshop）2019極端視頻超分辨率挑戰賽亞軍；IEEE NTIRE（CVPR Workshop）2019視頻超分辨率挑戰賽Track1（Clean）第五名，Track2 （blur）第三名；曠視2020人工智能開源大賽第三名（3/108）。

武漢大學計算機學院27歲的博士生江奎近日入選華為「天才少年」計劃。（《中國基金報》）

江奎又獲評為CVPR2021傑出審稿人；2019、2020年連續兩次獲得博士研究生國家獎學金，被評為武漢大學2019-2020學年度優秀研究生標兵。

江奎熱愛生活，經常會和實驗室的好友相約打籃球。江奎還透露，「女朋友是科研路上最堅實的後盾」。

報道又指，江奎能做到在短時間內處理大量事情的秘訣就在於「多任務並行」。他曾表示：「我在完成一篇論文的時候，已經在寫下一篇論文了，同時還在做下下篇論文idea的驗證。這樣時間是連續的，形成一個閉環，中間不會有空窗期。而且還可以及時發現存在的問題，互補優化。」

江奎還分享自己的日程表，可見他把所有需要完成的事情按照重要程度排序，計畫表中還要求自己一個月內練出腹肌。

圖為江奎的日程表，可見他要求自己一個月內練出腹肌。（《中國基金報》）

華為「天才少年」項目是任正非發起的用頂級挑戰和頂級薪酬去吸引頂尖人才的項目。任正非曾在華為EMT（經營管理團隊）內部講話中提及，將從全世界招進20—30名‧「天才少年」。據悉，「天才少年」的工資均按年度工資制度發放，最高年薪達201萬（人民幣，下同）。

本年7月，華中科技大學電信學院2017級博士生廖明輝，及計算機學院本科畢業生武敏顏二人入選華為「天才少年」計畫。其中，廖明輝斬獲最高檔年薪201萬元。