自製機械臂為葡萄縫針震驚網民　華為「天才少年」：業餘小項目

近日，華為「天才少年」計劃的成員彭志輝在B站上發布一段影片，介紹他在4個月的工餘時間裡造了一台機械臂，並展示他在廁所利用這台機械臂遠程為一顆破口葡萄縫針，葡萄竟未被機械臂損壞。

影片發布後引起網民熱烈讚賞，同時也引起媒體廣泛關注。彭志輝在知乎網站撰寫長文回應稱，「這個項目並沒有很多同學吹的那麼神奇，確實只是我的一個業餘小項目而已」。

彭志輝又指他為了完成機械臂，在國慶長假一天都沒休息，甚至還通宵了幾天。機械臂是他為自己準備的一個生日禮物小作品。



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彭志輝又表示，這個機械臂項目和華為公司沒有任何關係，不存在公司炒作的情況。不過影片走紅之後「領導看到了還挺高興的，問我需不需要報銷一下製作費用」。

彭志輝描述，關於機械人，他從很小的時候看《小飛俠阿童》、《鐵甲小寶》的時候就已經很感興趣了。不過小時候家裡沒有條件，大學時才有自己的第一台電腦。他在學校期間一路堅持鑽研，曾經因為瘋狂參加各種比賽以致不夠生活費吃飯，也曾在學校嘗試過創業但又解散等等。不過他對「越努力越幸運」這句話始終深信不疑。

彭志輝在學校創業的時候曾參與製作的雙足機械人。（知乎）

彭志輝強調，他在很多採訪裡都表達過「我覺得我既不是天才，也已經不是少年了」，他只是個很愛折騰的「極客」（意指對於電腦和網絡技術有狂熱興趣並投入大量時間鑽研的人）。

據早前報道，據彭志輝介紹，半年前，他網購了一個生產於2014年的二手機械臂，但是他不太滿意，於是他自己造了一台機械臂並命名為「Dummy」。Dummy在操作系統用上了開源鴻蒙，AI 計算平台使用的則是華為昇騰 Atlas 邊緣計算平台。

此前彭志輝研發的無人駕駛自行車在B站上引起關注，還得到了任正非的認可。（影片截圖）

值得注意的是，此前彭志輝研發的無人駕駛自行車在B站上引起關注，還得到了任正非的認可。在今年8月份，任正非在華為公司中央研究院創新先鋒座談會上與部分科學家、專家、實習生的講話中表示：「有人研究自行車的自動駕駛，公司沒有約束過他。我們要生產自行車嗎？沒有啊。這是他掌握的一把『手術刀』，或許以後會發揮什麼作用，產生什麼巨大的商業價值。」

今年28歲的彭志輝2015年從電子科技大學生命科學與技術學院本科畢業，研究生畢業於電子科技大學信通學院，畢業後就職於OPPO研究院AI實驗室擔任算法工程師。2020年，彭志輝受邀成為華為「天才少年」一員，加入華為上海研究所，年薪百萬（人民幣，下同），從事昇騰AI芯片和AI算法相關研究工作。

華為「天才少年」項目是任正非發起的用頂級挑戰和頂級薪酬去吸引頂尖人才的項目。任正非曾在華為EMT（經營管理團隊）內部講話中提及，將從全世界招進20—30名「天才少年」。據悉，「天才少年」的工資均按年度工資制度發放，最高年薪達201萬。