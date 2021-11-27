新冠肺炎｜內地增5宗本土確診　上海3個案均染Delta屬同一傳播鏈

內地的新冠肺炎疫情漸趨緩和，據國家衛健委通報，周五（26日）新增25宗確診個案，其中5宗屬本土個案；無新增本土無症狀感染者。



因應疫情，上海多間醫院暫停門急診醫療服務。（中新社）

當日新增的5宗本土個案分布在，遼寧3宗，均在大連市；雲南2宗，均在德宏傣族景頗族自治州。另外，當日新增15宗無症狀感染者，均為境外輸入。

至於上海市於周四（25日）報告新增的3宗本土個案，當局經基因測序及病毒溯源後表示，3人均感染Delta變異株，病毒序列高度同源，為同一傳播鏈。

經中國疾控中心與上海市專家綜合流行病學調查以及病毒基因數據庫檢索比對分析，認為此次3宗本土確診個案的感染來源可以聚焦於，在外省市暴露於境外輸入病毒污染的環境而引發的感染。

此外，上海自25日發現本土疫情後，多間醫院宣布關閉門急診服務，引發網絡廣泛關注，及對於是否已經發生院內感染的猜測。對此，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏回應，「民眾擔心疫情已經擴散。其實只是按照標準流程對於次密接進行排查。動態清零，精準防控，但是不能有疏漏，這是防控原則，並非疫情不可掌控。」

張文宏又指，上海並不存在院內感染現象，間隔24小時查兩次核酸檢測，如果全部為陰性，相關醫院門急診將陸續開放。張文宏進一步表示，「上海此次疫情沒有失控，得益於患者的及時就診，得益於防疫一線兄弟們連夜奔跑，得益於實驗室成功完成溯源，相信這次疫情的控制是及時有效的。」