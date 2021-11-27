地質人員雲南哀牢山遇難　知情者：4人為臨時調派，不知RTK可求救

中國地質調查局4名隊員，11月13日進入雲南哀牢山山區後失聯。經多日搜救，4人於22日被發現時均已遇難。至於遇難原因，官方仍在進行深入調查，尚未公布結果。

據《紅星新聞》報道，今次林調活動是由昆明自然資源綜合調查中心，臨時調派100人參與，遇難的4人亦在其中，而參與林調的人員沒有專門的標準和門檻。



據了解，4名遇難隊員分別是張金榜、張瑜、劉宇、楊明，此前均曾服役於中國人民武裝警察部隊黃金部隊，他們年齡最大的32歲，最小的25歲，來自江西、重慶、四川宜賓及雲南昆明四地。

4名遇難隊員被發現後，有關4人是否有豐富野外勘探經驗？事前是否做好充足準備？攜帶裝備、食物是否足夠？相關單位是否做好應對風險措施？等疑問接踵而至。有內地資深地質專家認為，4人對哀牢山當地氣候、自然地理特點和變化規律了解不夠，危機和應急意識不強，面臨生命危險時，缺乏預見性和估計不足。

此外，有接近中國地質調查局昆明自然綜合調查中心的人士透露，4名遇難隊員於2018年8月進入昆明自然資源綜合調查中心從事自然資源調查工作，參與進行了一兩年野外勘探，進行過短暫的儀器操作培訓，聽過野外安全講座。

該人士又稱，此次林調行動，是從各辦公室調派了100多人參與，4名遇難隊員亦在其中。該人士指，參與此次林調的人員，沒有專門的標準和門檻，主要是「年輕人上」，每個小組需要自行分析、研究進山路線。

至於4名遇難隊員是否存在攜帶物資裝備不足的情況？據了解，4人攜帶2包蛋黃派、4個八寶粥、1包朱古力、1包瓜子、4包雞翼、4枝飲料等食品；著裝方面包括，張金榜（衝鋒衣+保暖內衣），楊敏、張瑜（迷彩服+保暖內衣），劉宇（羽絨服+配發的衝鋒衣）。

上述人士又透露，昆明自然綜合調查中心曾為隊員配發過手電、充電寶、登山背包等物資，但此次臨時組織的行動並未有專門給相關人員配背包和衝鋒衣、鞋等用品，亦未對天氣和線路進行預先的分析與研判。

值得注意得是，4名遇難隊員均有攜帶RTK定位儀，但卻未有通過該裝備發出「求救」訊號，上述人士對此表示，4名調查人員只知道RTK是到達樣地點位後，用來定位樣地的坐標的，到點才會開機採坐標，「並不知道這個裝置在途中有定位功能，還有求救功能。」

另外，中國地質調查局自然資源綜合調查指揮中心官網目前已經變為灰色，網站頭條顯示著向4名野外地質調查人員「致以沉痛的哀悼！」的信息。相關善後工作仍在進行中。