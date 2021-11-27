中國首批自主培育3種白羽肉雞品種通過審定　打破國外長期壟斷

央視新聞報道，「聖澤901」等3種白羽肉雞新品種在周六（26日）結束公示，正式通過農業農村部審定，成為中國首批自主培育的白羽肉雞品種，打破國外對白羽肉雞種源的長期壟斷。



報道介紹，白羽肉雞作為重要禽類，是炸雞等食品的主要原料。白羽肉雞是在20世紀80年代進入中國，中國其後迅速成為世界最大的禽類消費國，但育種卻長期被歐美國家企業壟斷，種雞完全依靠進口。不但雞苗的價格、供應量都把持在外國企業手裡，每隻雞苗由最初的5美元上升到37美元，而且引進的原種雞經常攜帶多種種源性疾病，給中國帶來極大的生物安全隱患。

報道稱，在2014年，農業農村部提出要到2025年育成2種至3種達到同期國際先進水平的白羽肉雞新品種。此後五年，中國最大白羽肉雞企業聖農集團，其聯合東北農業大學、中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所，在福建南平光澤縣的一個鄉村進行秘密育種，在2019年國產雞苗初步培育成功。及後兩年，歷經數百批次的對比試驗，以及農業農村部家禽品質監督檢驗測試中心的性能測定，中國自主培育種雞的生產速度、成活率、產蛋率、料肉比等主要指標都達到國際先進水平。

最終經過一系列嚴格審核，「聖澤901」、「益生909」、「廣明2號」共3種白羽肉雞新品種，通過國家畜禽遺傳資源委員會審定。