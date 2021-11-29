《新華社》五問河南中學食物中毒事件　為何未及時更換送餐公司？

上周二（23日），河南新鄉封丘縣有中學爆發集體食物中毒，逾30名學生進食營養午餐後出現嘔吐、腹瀉等情況。該校校長事後受訪時痛哭稱不能更換送餐公司，「因為這是教育局招標的」。

到底營養午餐中哪種食物出現問題？涉事送餐公司是否無證經營？



《新華社》報道，河南新鄉封丘縣趙崗鎮戚城中學爆發集體食物中毒。11月27日，封丘縣政府公布，初步判定該校學生出現餐後嘔吐腹瀉是一宗食源性疾病事件。所謂食源性疾病，主要是由患者進食了不潔食物導致。

涉事送餐公司的食品留樣。（中新網）

疑凍肉出事？

住院學生表示，中午進食米飯和冬瓜肉片，飯後約1小時出現嘔吐、噁心、發燒等症狀，醫院初步診斷為急性腸胃炎。另有進食了豆腐的學生反映，豆腐有餿味。

封丘公安機關調查發現，涉事送餐公司11月23日使用冷凍肉片，此前用的是新鮮肉，警方正追查冷凍肉來源。此外，有關部門還對是否涉嫌投毒展開調查。

封丘縣政府新聞發言人李安濤表示，根據檢驗，涉事公司大米和麵條菌群超標，對事發當天留樣的豆腐、冬瓜肉片、玉米羹檢測結果未出，「到底是哪個食物導致嘔吐腹瀉，尚需進一步調查」。

為何不能更換涉事送餐公司？

今年11月15日，涉事公司「北京志宏恆達商貿有限公司封丘分公司」開始向戚城中學配送午餐。有師生和家長反映，午餐中曾發現過蟲、機器零件、膠管等雜物。由於戚城中學距離配餐製作點約9公里，飯菜送到學校時已變冷。

戚城中學校長王永表示，他曾向封丘縣教育體育局反映配餐問題，教體局食品管理辦公室工作人員來到戚城中學陪餐，並組織各學校膳食管理委員會代表前往配餐製作點監督檢查。

事發翌日，涉事公司仍向戚城中學配送午餐。封丘縣委有關負責人表示，出現問題後沒有第一時間停止配餐確有不妥，但也不能輕易換掉一個經過招投標程序選中的送餐公司。

涉事公司成立僅2個月？

涉事的送餐公司於9月22日成立，辦公場所在趙崗鎮南常崗小學院內。報道指，該配餐製作點由嶄新的教學樓改造而成，牆上掛有工作人員健康證明，屋內放有食品留樣櫃，檔案櫃內存放蔬菜進貨台賬、餐廳消毒記錄、車輛消毒記錄、貨物檢驗檢疫合格證明等材料。

據介紹，涉事送餐公司共為趙崗鎮24間小學及戚城中學共計3000餘名師生配送午餐；雖然成立時間不長，但員工流動性大，未接受過系統的崗位技能培訓。

送餐製作點食品安全管理組副組長王玉華稱，自運營以來，每周都會有市場監管所工作人員前來檢查工作。封丘縣市場監管局副局長閆文峰表示，對配餐製作點，原則上一個季度檢查一次，由於涉事送餐公司是今年新投入運營的企業，才加密了檢查頻次。

涉事公司無證經營？

涉事送餐公司於9月22日成立，10月26日取得營業執照。然而，該公司約在10月9日後已開始給向部分小學送餐，廚師又未取得廚師證，且該公司11月25日才取得食品經營許可證。

封丘縣市場監管局副局長閆文峰認為，教體局太遲招標，為了讓學生享受到國家政策，才出現了無證經營的狀況，但認為「涉事公司邊供餐、邊整改、邊辦證，這合情但不合法」。

招投標程序合規嗎？

8月16日，涉事送餐公司根據封丘縣農村義務教育學生營養改善計劃午餐採購項目（4標段）招標文件，遞交了投標文件，經評標委員會評審推薦並經採購人確認，被確定為該項目（4標段）中標供應商。

封丘縣紀委監委案件監督管理室主任王福京介紹，審查過招標文件，未有發現文件製作方面有問題，下一步將調查招投標的過程、投標企業的資質，以及是否存在違規違法行為等等。他又指，調查對象包括封丘縣教體局、公共資源交易中心、參與招標的企業、代理公司。如有必要，評標專家也會被列入調查範圍。由於涉及人員眾多，其中是否有「貓膩」有待進一步調查。

昨日（28日），封丘縣委宣傳部部長陳明表示，該縣已為戚城中學挑選新的餐飲供應商。此外，新鄉市教育局已下發《關於進一步加強冬季學校食品安全工作的緊急通知》，對強化學校食堂監管、加強校外供餐管理等問題提出明確要求。