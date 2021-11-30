朝鮮籍逃犯越獄41天被捕　警方竟憑此鎖定其所在位置？

10月18日，在吉林監獄服刑的朝鮮籍罪犯朱賢健越獄，東北三省多地發布懸賞通告追緝，至本周日（28日）終被警方逮捕。

《紅星新聞》昨（29日）報道，知情人士透露，在逮捕朱賢健前，曾有報案人發現家中物品被盜，遂拿着疑似小偷遺留的煙頭報警，而警方根據煙頭上的DNA比對，確定煙頭為朱賢健所留。因此，在朱賢健被捕前一天，警方已鎖定其所在位置。



據此前報道，今年39歲的朱賢健於2013年7月21日，從朝鮮非法越境至中國境內，後因犯偷越國境罪、盜竊罪、搶劫罪，被吉林省延吉市人民法院數罪併罰，判囚11年3個月，罰款1.6萬元並驅逐出境。此後，朱賢健兩次獲得減刑，刑期本應於2023年8月21日為止。今年10月18日，本應在吉林監獄服刑的朱賢健越獄，黑龍江、吉林、遼寧等地發布懸賞公告，其中獎金最高達70萬元。

警方根據煙頭上的DNA比對，確定煙頭為朱賢健所留，鎖定其所在位置。（微博@互聯網傳達室大爺）

11月28日，吉林市公安局在豐滿區松花湖黑瞎子溝逮捕朱賢健。據現場影片顯示，朱賢健疑似腿部受傷，被抬上車時表情痛苦，發出哀嚎。有目擊者稱，朱賢健是腿部中槍，被擊傷後逮捕，目前已被送往醫院救治。

有村民透露，近日有村內居民發現遺失物品，並在松花湖景區一處涵洞（暖氣溝）發現有人生活的痕跡，涵洞內有被褥、碗筷、煙等物品；涵洞內潮濕寒冷，但比在戶外生存條件要好，估計朱賢健在該處生活約4天。朱賢健被捕前，有村民曾發現附近的雪地上有人的腳印。

有知情人士稱，朱賢健從吉林監獄逃走後，首次顯露蹤跡是在位於監獄西南方相距約7公里的豐滿區磨盤山下的王相村一帶。當時警方曾組織過對磨盤山的封鎖與圍捕，但朱賢健很快消失，警方於是推測他繼續向南轉移。此後，朱賢健曾短暫現身於附近的二道村，隨後逃往永吉縣口前鎮一帶，「他再度出現時已經是在最後的抓捕點，也就是位於更南部的豐滿區松花湖一帶，偷了民戶的船和衣服，被居民報案」。

另有知情人士稱，朱賢健越獄後，周邊縣市的公安人員紛紛在附近山脈大範圍搜尋，原本預測他會往外跑，「專家還分析是不是每次搜捕都晚去一步，沒想到他根本沒跑，一直待在吉林市附近呢」。

至於報案人和逮捕過程，知情人則表示是有村民發現家中的衣物、刮鬍刀等物品被盜，於是將疑似小偷遺留的煙頭拿去報警，當地警察通過煙頭的DNA比對，確定煙頭為朱賢健所留，「因此在抓捕前一天（11月27日）鎖定了朱賢健所在的位置——吉林市豐滿區松花湖一帶，抓捕當天，一名武警開槍打中了朱賢健的腿部，隨後警察將其逮捕」。

吉林市公安局相關工作人員表示，目前專案組正就案件展開調查，涉案信息審查後會經新聞宣傳處公開發布。至於吉林市公安局早前發布的「50萬懸賞公告」，工作人員則稱不清楚報案人身份和懸賞落實情況。