長相酷似朝鮮籍越獄犯　吉林男子3天被警冤拘5次　網民：一模一樣

早前在吉林監獄服刑的朝鮮籍罪犯朱賢健，越獄逾一個月後仍未落網。東北三省多地發布懸賞通告追緝，懸賞金最高達70萬元（人民幣，下同）。

惟近日，吉林一名男子因長相酷似朱賢健，3天內被警方冤拘5次。有網民還就此調侃道，「這長相，就算不是（朱賢健），也值65萬吧。」



吉林白城一名男子，近日因長相酷似朝鮮籍越獄犯朱賢健，而增添了不少麻煩，他甚至在3天內，連續被警方拘捕了5次。據網傳視頻畫面顯示，一名身著深藍色羽絨服的男子，坐在板凳上身靠著門，接受著警方的詢問，而他的五官、神情，甚至髮型都與朱賢健極為相似。

事件引發網民評論：

「髮際線一毛一樣」。



「把身份證掛脖子上吧，免得誤會」。



「建議最近就暫住派出所，也安全」。



「除了眉毛那裡我是真看不出哪裡有不同之處不冤不冤」。



「這老哥最近不宜出門，實在要出去在背後貼張紙，上寫：我不是！我沒有！別瞎說！」



10月18日晚，朱賢健越過以六米高牆著稱的吉林監獄，該牆上還有電網。（網絡圖片）

朱賢健10月18日利用收工時間，強行脫逃圍牆高6米的吉林監獄，如今越獄逾一個月，仍未有落網。據內地傳媒報道，朱賢健在朝鮮曾擔任特種兵，2014年因偷越國境罪、盜竊罪、搶劫罪等數罪被判處有期徒刑11年3個月。

服刑期間，朱賢健曾於2017年和2020年兩次獲得減刑，預料將於2023年8月21日獲釋。外界認為，朱賢健獲釋後將被遣返朝鮮，而在朝鮮偷渡是重罪，最嚴重可被判處死刑，這亦被看作是朱賢健越獄的原因。