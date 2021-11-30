寒潮來襲｜東北降雪核心時段　江南多地氣溫明至冰點廣州僅個位數

今年第四輪寒潮天氣持續影響內地，據中國天氣網周二（11月30日）消息，東北地區的降雪將進入核心時段，而周三（12月1日）早晨，中東部多地將創下今年下半年氣溫新低，而廣東廣州等華南多地的最低氣溫也僅有個位數。



中央氣象台預計，冷空氣主體周二繼續東移南下，東北地區東南部、黃淮、江淮、江南中東部、華南東北部等受影響地區將降溫6至8℃，其中，吉林東部、遼寧東部、浙江中南部、福建北部等地局地降溫可達10至12℃。

而周三，最低氣溫0℃線將南壓至長江中下游到四川盆地北部一帶，江南南部至華南北部最低氣溫將降至約4℃。這兩天，中東部多地將創今年下半年氣溫新低，當中湖北武漢、江蘇南京等地最低氣溫將跌至冰點或冰點以下，廣州、福州等地也將僅有個位數。

中央氣象台預計，東北的降雪在周二進入核心時段。圖為周二遼寧瀋陽市民身穿厚裝出行。（中新社）

另一方面，是次寒潮還為長江以北地區帶來了雨雪天氣，中央氣象台預計，東北的降雪在周二進入核心時段，內蒙古東部、東北地區東部等地部分地區有小到中雪，遼寧東北部、吉林東部、黑龍江東部等地有大到暴雪，黑龍江東南部和東部局地有大暴雪。

而周三，內蒙古東北部、黑龍江北部、西藏南部等地部分地區有小到中雪，其中黑龍江東北部、西藏西南部等地部分地區有大雪。值得一提的是，黑龍江部分地區前期積雪較深，是次又疊加新的積雪，積雪深度或達30至50厘米。