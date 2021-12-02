新冠肺炎｜網傳新口罩拆封後揮一揮才可用　浙江官方闢謠：直接戴

內地近日熱傳一段影片，片中一名穿白袍的男子「科普」指出，新拆封口罩中含一級致癌物環氧乙烷，故打開包裝後要把口罩甩一甩再用。對此杭州市市場監管局、浙江省疾控中心周三（1日）均作出解答，指無需擔心，打開包裝可直接戴。專家提醒，靠搖晃揮發環氧乙烷殘留沒有科學依據，反而可能加速環境空氣中的微生物流動，導致污染。



片中男子表示，「新拆封口罩中含一級致癌物環氧乙烷，打開包裝後得把口罩甩一甩再用，可以大幅下降環氧乙烷數值」。對此杭州市市場監管局、浙江省疾控中心回應指，環氧乙烷是用於無菌醫用口罩消毒的物質，正規廠家的醫用口罩經檢測合格後方可銷售，無需擔心環氧乙烷殘留含量超標，民眾打開包裝後即可直接戴。

正當局指規廠家的醫用口罩經檢測合格後方可銷售，無需擔心環氧乙烷殘留含量超標。圖為用於檢測環氧乙烷殘留的儀器。 （澎湃新聞）

據杭州市食品藥品檢驗研究院醫療器械檢驗所所長肖海龍介紹，正規廠家生產的口罩多以環氧乙烷消毒，口罩產品標準中，環氧乙烷殘留量限度值為10μg/g，「國家標準對殘留量的規定是經過安全性評價的，符合國家標準要求就沒有問題」。浙江省疾控中心專家亦表示，民用口罩常規不會用環氧乙烷消毒滅菌，生產無菌醫用口罩的絕大部分企業選擇的是環氧乙烷（EO）滅菌設備，按要求須採用經驗證合格的解析工藝，殘留檢測合格才能銷售，並按醫療器械管理註冊備案。

上月30日，省疾控中心理化毒理所對市場上部分醫用口罩的環氧乙烷殘留作抽樣檢測，規格有獨立包裝、10隻裝和20隻裝，結果均符合國家標準，其中最高為1.96μg/g，最低為0.51μg/g。杭州市市場監管局醫療器械監管處處長周傑則提醒民眾購買口罩時，切記選擇包裝上有口罩類型、生產許可證號、產品註冊證編號、生產日期、生產批號、生產廠家和地址等信息的正規廠家。